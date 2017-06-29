Песков не стал комментировать перспективы дальнейшего расследования дела Немцова

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать вердикт присяжных по делу об убийстве политика Бориса Немцова, отметив, что вопрос о продолжении расследования этого преступления находится в компетенции следственных органов.

"Это надо обращаться к нашим следственным органам, это не вопрос Кремля", - ответил Песков на вопрос, означает ли обвинительный вердикт по этому делу, что в расследовании убийства Немцова поставлена точка.