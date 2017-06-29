Путин: Россия разделяет приоритеты председательства ФРГ в G20

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин заверил, что Москва разделяет приоритеты германского председательства в Группе двадцати и будет делать все для выполнения будущих договоренностей.

"Федеративная республика готовится принять большой форум - "Большой двадцатки". Мы разделяем приоритеты, которые выбраны", - сказал глава российского государства на встрече с министром иностранных дел ФРГ Зигмаром Габриэлем.

"Всячески будем делать все, что в наших силах, чтобы реализовывать договоренности, которые, уверен, будут достигнуты в ходе этой совместной работы", - отметил Путин.

Президент также заявил, что рад развитию отношений Москвы и Берлина, несмотря на сложности последнего времени и рассчитывает на закрепление и развитие достигнутых результатов.

"На общегосударственном уровне у нас отношения развиваются, несмотря на известные сложности", - констатировал глава государства. Путин отметил, что "растет товарооборот, в этом году он впервые вырос на значительную величину". На взгляд президента РФ, "есть и другие положительные тенденции".

"Мы этому очень рады, надо это закреплять, надеюсь, что и Ваш визит тоже будет этому способствовать", - обратился Путин к Габриэлю.

Российский лидер положительно оценил проходящую в Краснодаре Конференцию городов-партнеров двух стран, в которой принял участие германский министр. "Мы получили самые бурные аплодисменты, когда говорили, что вопреки политическим разногласиям надо способствовать сближению, а не разделению людей", - поделился германский министр с Путиным впечатлениями о форуме.