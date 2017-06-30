Памфилова не исключила отмену "муниципального фильтра" на губернаторских выборах

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова не исключает отмены "муниципального фильтра" на губернаторских выборах в будущем, за это высказывались все участники первого заседания рабочей группы по совершенствованию избирательного законодательства при администрации президента.

"22 июня у нас состоялась рабочая группа под руководством [первого замглавы администрации президента] Сергея Кириенко, на которой дан старт большой системной работе по анализу и систематизации всего избирательного законодательства", - сказала глава ЦИК в пятницу журналистам.

Она подчеркнула, что "это серьезная работа, которая не терпит суеты". "И я не сомневаюсь, что к следующему избирательному циклу будет проделана огромная работа по систематизации, упорядочиванию, упрощению избирательного законодательства, исходя из тех вызовов и запросов, которые ставит общество", - заметила председатель Центризбиркома.

Памфилова сообщила, что все участники совещания, включая представителей партий и экспертов, "были единодушны по поводу пресловутых "фильтров". "К сожалению, к этой избирательной кампании не успели их отменить. Надеюсь, что в регионах, где будут выборы проходить, руководители регионов сделают все возможное, чтобы никаких бюрократических препятствий кандидатам не было, подошли демократично. Надеюсь, что в будущем мы эту проблему решим и отменим ["муниципальный фильтр"]", - сказала она.

Глава ЦИК добавила, что за отмену "муниципального фильтра" высказались и представители "Единой России". "И для них это имеет негативные последствия, им приходится в ручном режиме обеспечить представительство других партий", - пояснила Памфилова.

Она рассказала, что предложила рассмотреть возможность оформить весь массив законов о выборах в виде избирательного кодекса. "Это одна точка зрения, по которой нет полного единодушия", - заметила Памфилова. По ее словам, противники этой идеи говорят, что документ может быть слишком громоздким.

Споры о "фильтре"

Нормы о "муниципальном фильтре" появились в российском законодательстве в 2012 году с возвращением прямых выборов глав регионов. Закон предусматривает, что все кандидаты на губернаторских выборах должны проходить через так называемый муниципальный фильтр, обязывающий их собирать подписи от 5% до 10% (конкретный показатель устанавливается региональным законодательством) муниципальных депутатов и глав муниципальных образований.

За введение "фильтра" приводились, например, такие аргументы, как необходимость кандидатам на посты глав регионов в условиях либерализации требований к регистрации партий проходить предварительную легитимизацию на местах, стимулирование партий к работе на муниципальном уровне.

Однако против "муниципального фильтра" неоднократно выступала парламентская оппозиция, считающая, что его наличие в том числе снижает реальную конкуренцию на региональных выборах.

В апреле 2017 года лидеры КПРФ Геннадий Зюганов, "Справедливой России" Сергей Миронов и ЛДПР Владимир Жириновский направили обращение президенту РФ Владимиру Путину с просьбой отменить "муниципальный фильтр" для представителей парламентских партий. Они, в частности, апеллировали к тому, что в результате применения "фильтра" "для парламентских политических партий выдвижение кандидата на должность высшего должностного лица любого субъекта РФ стало куда более сложной процедурой, чем выдвижение кандидата на должность президента РФ (для его выдвижения партии, представленные в Госдуме, освобождены от необходимости сбора подписей избирателей - прим. ТАСС)". Кроме того, по мнению руководителей парламентской оппозиции, "механизм "муниципального фильтра" существенно ограничивает политическую конкуренцию в РФ", что, в свою очередь, "ведет к снижению качества подбора руководящих кадров в стране, принимаемых ими решений и росту коррупции".