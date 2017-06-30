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Глава СПЧ поддержал предложенный Крашенинниковым проект присяги при приеме в гражданство

Политика
30 июня, 20:36 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, июня. /ТАСС

Михаил Федотов заявил, что при этом проекте присяги "есть смысл поговорить о некоторых юридических деталях"

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МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Михаил Федотов считает возможным взять за основу проект присяги при приеме в гражданство РФ, предложенный главой комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павлом Крашенинниковым.

"Вполне приличная основа, но есть смысл поговорить о некоторых юридических деталях", - прокомментировал он ТАСС проект документа. Федотов не уточнил, какие именно юридические детали следует обсудить.

Ранее член думской рабочей группы по подготовке текста присяги Михаил Емельянов сообщил ТАСС, что по итогам проведенного в Думе конкурса текста присяги, лидером среди одобренных вариантов стал проект Крашенинникова. По словам Емельянова, на основе подготовленного депутатом документа готовится "общий вариант". Присяга может быть окончательно введена в закон о гражданстве РФ до конца весенней сессии.

6 июня президент России Владимир Пути предложил подумать над введением церемонии принесения клятвы или присяги для тех, кто вступает в гражданство РФ. Спикер Госдумы Вячеслав Володин, в свою очередь, заявил, что нижняя палата парламента изучит международный опыт в этом вопросе и предложит главе государства на утверждение текст присяги на верность стране, чтобы человек, который получает гражданство РФ, "понимал ответственность этого решения".

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Темы
Присяга при вступлении в гражданство РФ
Персоны
Федотов, Михаил Александрович
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