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Володин не исключил участие жителей России в обсуждении присяги при приеме гражданства

Политика
16 июня, 10:44 дата обновления: 16 июня, 11:08 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, июня. /ТАСС

Председатель Госдумы также призвал коллег подключиться к деятельности созданной в Госдуме рабочей группы, которая разрабатывает текст присяги

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Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин

© Марат Абулхатин/фотослужба Госдумы РФ/ТАСС

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Жители России могут принять участие в обсуждении текста присяги при приеме гражданства РФ, не исключает председатель Госдумы Вячеслав Володин.

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"Исходим из того, что в любом случае нам важно будет обсудить все варианты (текста присяги - прим. ТАСС), а затем выбрать лучшие. И может быть, даже провести такое обсуждение с участием населения, чтобы понять, какой текст нам будет правильным внести уже как норму закона", - сказал Володин на заседании нижней палаты парламента.

"Это действительно очень ответственный шаг - принятие решений в этой области", - добавил он, призвав коллег подключиться к деятельности созданной в Госдуме рабочей группы, которая разрабатывает текст присяги.

Текст присяги может быть подготовлен в течение весенней сессии Госдумы, сообщил глава комитета по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников, выступая от фракции "Единая Россия". По его словам, профильная рабочая группа сформировала принципы, в соответствии с которыми должна готовиться присяга. Это принцип добровольности, личный и правовой характер присяги, публичность и торжественность принесения, лаконичность и ясность, перечислил Крашенинников.

Он добавил, что к работе над присягой приглашены все желающие. "До настоящего времени поступило 23 варианта присяги, в том числе от ЛДПР, депутатов Ирины Яровой, Елены Ямпольской, а также членов Общественной палаты", - сообщил Крашенинников.

Присяга при приобретении гражданства РФ

Ранее в Госдуме был объявлен конкурс на создание текста присяги при приобретении гражданства РФ. Сообщалось, что проект клятвы может быть составлен к 3 июля в рамках подготовки ко второму чтению законопроекта об отзыве решения о вступлении в гражданство РФ для осужденных за терроризм. Сам закон, по словам Крашенинникова, скорее всего, будет принят до конца весенней сессии палаты, последнее пленарное заседание которой намечено на 21 июля.

6 июня президент России Владимир Путин на встрече с Володиным предложил подумать над введением церемонии принесения клятвы или присяги для тех, кто вступает в гражданство РФ. В ответ Володин подчеркнул, что нижняя палата парламента изучит международный опыт в этом вопросе и с учетом этого опыта и российских традиций предложит главе государства на утверждение текст присяги или клятвы на верность стране, "чтобы гражданин, который получает гражданство, становится гражданином Российской Федерации, понимал ответственность этого решения".

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