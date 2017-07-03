Россия, Турция и Иран проведут в Астане заседание рабочей группы перед встречей по Сирии

АСТАНА, 3 июля. /ТАСС/. Представители России, Турции и Ирана, являющихся гарантами перемирия в Сирии, проведут в понедельник в Астане заседание рабочей группы перед стартующей 4 июля в столице Казахстана международной встречей по ситуации в арабской республике.

Главная тема - дальнейшее согласование параметров четырех зон деэскалации на сирийской территории, о создании которых участники договорились на конференции 4 мая.

С 6 мая, согласно соответствующему меморандуму, подобные зоны формируются в четырех районах. На их границах установят зоны безопасности с контрольными пунктами для пропуска гражданских лиц и гуманитарной помощи и своеобразными пунктами мониторинга за режимом прекращения огня.

В зонах деэскалации для сторон конфликта вводится запрет на военную активность, включая и полеты авиации. Меморандум рассчитан на полгода с возможностью автоматического продления на аналогичный период. Как отметил спецпредставитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев, глава российской делегации, документ может получить "бессрочное звучание".

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По словам спецпредставителя президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя главы МИД Михаила Богданова, Москва рассчитывает на принятие по итогам переговоров 4-5 июля по Сирии в Астане целого пакета документов по зонам деэскалации.

"Продолжается кропотливая работа. Рассчитываем на принятие документов, их будет несколько, целый пакет, по поводу зон деэскалации", - отметил он. "Мы являемся гарантами, мы подписали меморандум 4 мая, поэтому в принципиальном плане все согласовано, - сказал дипломат. - Есть много нюансов, они довольно важные для участников контактов".

Как заявил 30 июня министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу, в Астане будет рассматриваться создание Сирийского комитета национального примирения.

Кроме того, стороны обсудят обеспечение беспрепятственного гуманитарного доступа и восстановление объектов инфраструктуры Сирии. "Стороны планируют выработать совместное заявление о гуманитарном разминировании исторических памятников в Сирии, включенных в список международного культурного наследия ЮНЕСКО", - говорится в сообщении МИД Казахстана.

Гаранты перемирия также намерены принять положение о рабочей группе по освобождению задержанных лиц.

Одним из главных вопросов станет и борьба с терроризмом.

Провокации и инсценировки

В преддверии международной встречи обстановка вокруг Сирии серьезно обострилась. США, в частности, выступили с заявлением, что располагают данными о подготовке Дамаском химической атаки, никаких доказательств при этом в Вашингтоне не предъявили, сославшись на секретность полученной информации.

"Очень рассчитываю, что на этот раз США будут руководствоваться необходимостью действительно защищать режим нераспространения химоружия, а не спекулировать на неких разведданных, которые являются секретными и которые никому нельзя показать, чтобы провоцировать или создавать предлоги для очередных ударов по силам правительственной сирийской армии, которая борется с террористами", - заявил 28 июня министр иностранных дел России Сергей Лавров.

По словам министра, подобным предупреждением Вашингтона могут воспользоваться экстремисты, организовав провокацию и свалив все на сирийскую армию. Есть данные, что такие инсценировки готовятся в населенных пунктах Саракаб и Арриха.

Кроме того, масла в огонь подлил доклад Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), в котором утверждается, что в сирийском Хан-Шейхуне был распылен зарин или подобный ему ядовитый газ. Западные страны, основываясь на данном документе, безапелляционно обвинили Дамаск в инциденте.

Состав участников

Помимо представителей стран-гарантов, во встрече 4-5 июля примут участие спецпосланник генсекретаря ООН по Сирии Стаффан де Мистура, советник главы МИД Иордании по политическим вопросам Науаф Уасфи Тель, исполняющий обязанности помощника госсекретаря США по делам Ближнего Востока Стюарт Джонс.

Делегация правительства Сирии будет представлена постпредом страны при ООН Башаром Джаафари. Накануне встречи в СМИ появились сообщения, что сирийская вооруженная оппозиция не прибудет в Астану. Однако ее представитель Яхья аль-Ариди опроверг в беседе с ТАСС эту информацию. Состав делегации оппонентов Дамаска еще уточняется.