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РФ рассчитывает на продвижение по Сирии в Женеве 10 июля после Астаны и Гамбурга

Политика
17 июня, 16:59 дата обновления: 17 июня, 17:09 UTC+3

Замглавы МИД РФ Михаил Богданов также добавил, что в Москве рассчитывают на проведение встречи по Сирии в Астане 4-5 июля

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Михаил Богданов

Михаил Богданов

© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Россия рассчитывает на продвижение в межсирийских переговорах в Женеве 10 июля после мероприятий в Астане и Гамбурге. Об этом заявил в субботу ТАСС спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов.

"Нам сообщили дату очередного раунда в Женеве, надеемся, что стороны примут участие", - сказал дипломат.

"То есть эта встреча пройдет после контактов по Сирии в Астане, как мы надеемся, и саммита "двадцатки" в Гамбурге, где также могут быть какие-то предметные дискуссии и контакты, полезные для межсирийского урегулирования", - отметил Богданов.

Он подтвердил, что в Москве рассчитывают на проведение встречи по Сирии в Астане 4-5 июля. "Да, мы предложили эти даты, и все вроде бы приветствуют", - заметил замглавы МИД. "Но принимающая сторона - наши казахстанские партнеры, - добавил он. - Рассчитываем, что все будет обеспечено и все смогут приехать".

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Кризис в Сирии Переговоры по Сирии в Астане Переговоры по Сирии в Женеве
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