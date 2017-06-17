РФ рассчитывает на продвижение по Сирии в Женеве 10 июля после Астаны и Гамбурга

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МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Россия рассчитывает на продвижение в межсирийских переговорах в Женеве 10 июля после мероприятий в Астане и Гамбурге. Об этом заявил в субботу ТАСС спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов.
"Нам сообщили дату очередного раунда в Женеве, надеемся, что стороны примут участие", - сказал дипломат.
"То есть эта встреча пройдет после контактов по Сирии в Астане, как мы надеемся, и саммита "двадцатки" в Гамбурге, где также могут быть какие-то предметные дискуссии и контакты, полезные для межсирийского урегулирования", - отметил Богданов.
Он подтвердил, что в Москве рассчитывают на проведение встречи по Сирии в Астане 4-5 июля. "Да, мы предложили эти даты, и все вроде бы приветствуют", - заметил замглавы МИД. "Но принимающая сторона - наши казахстанские партнеры, - добавил он. - Рассчитываем, что все будет обеспечено и все смогут приехать".