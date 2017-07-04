Профильный комитет Госдумы обсудит текст присяги при приеме в гражданство РФ

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МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рассмотрит во вторник, 4 июля, поправки, законодательно вводящие присягу при получении гражданства России.
Соответствующие изменения в закон о гражданстве РФ были предложены лидерами всех четырех фракций и главой профильного комитета Госдумы Павлом Крашенинниковым.
Согласно этим нормам, прописывается обязанность принесения присяги, а также вводится ее текст: "Я, Ф. И. О., добровольно и осознанно принимая гражданство РФ, клянусь соблюдать Конституцию и законодательство РФ, права и свободы ее граждан, исполнять обязанности гражданина РФ на благо государства и общества, защищать свободу и независимость РФ, быть верным России, уважать ее культуру, историю и традиции".
Предполагается, что поправки о присяге будут приниматься при обсуждении комитетом во втором чтении проекта закона об отзыве решения о приеме в гражданство РФ осужденных за терроризм. Ранее Крашенинников указывал, что тот, кто откажется от принесения клятвы, не сможет получить гражданство России.
6 июня президент Владимир Путин на встрече со спикером Госдумы Вячеславом Володиным предложил подумать над введением церемонии принесения клятвы или присяги для тех, кто вступает в гражданство РФ.
В ответ Володин подчеркнул, что нижняя палата парламента изучит международный опыт в данном вопросе и с учетом этого опыта, а также российских традиций предложит главе государства на утверждение текст присяги на верность стране, "чтобы гражданин, который получает гражданство, становится гражданином Российской Федерации, понимал ответственность этого решения".