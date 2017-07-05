Путин: РФ примет активное участие в саммите G20

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МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин рассчитывает на успешную работу G20 в Гамбурге 7-8 июля и заверяет, что российская делегация примет в нем активное участие.
"Российская делегация примет активное, заинтересованное участие в работе саммита в Гамбурге, который, уверен, пройдет результативно", - написал глава российского государства в статье, опубликованной в немецкой газете Handelsblatt.
Российский лидер заверил, что Москва "вместе с партнерами по "двадцатке" подключится к практической реализации договоренностей, принятых по итогам встречи". Он пожелал германским коллегам успехов в организации саммита.
По мнению Путина, "очевидно, что "двадцатка" может внести весомый вклад в укрепление стабильности мировой экономики и ее гармоничное развитие". "Только вместе, объединяя усилия, можно преодолеть нынешние дисбалансы и обеспечить устойчивый рост, выработать справедливые правила торговли и честной конкуренции, снизить уровень бедности, решить острейшие социальные проблемы", - подчеркнул президент РФ.