Госдума утвердит текст присяги при приеме в гражданство РФ 12 июля

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МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Законопроект об утверждении присяги при получении гражданства России будет рассмотрен на пленарном заседании Госдумы 12 июля. Об этом сообщил ТАСС в четверг глава думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.
"Да, вынесли этот проект закона на 12 июля", - подтвердил он. Соответствующие поправки в закон о гражданстве РФ, предложенные лидерами всех четырех фракций и Павлом Крашенинниковым, были одобрены комитетом во втором чтении 4 июля.
Согласно этим нормам, прописывается обязанность принесения присяги, а также вводится ее текст: "Я, Ф. И. О., добровольно и осознанно принимая гражданство РФ, клянусь соблюдать Конституцию и законодательство РФ, права и свободы ее граждан, исполнять обязанности гражданина РФ на благо государства и общества, защищать свободу и независимость РФ, быть верным России, уважать ее культуру, историю и традиции". Присяга должна приносится лично и публично на фоне государственных символов РФ в торжественной обстановке.
Предполагается, что поправки о присяге будут приниматься при обсуждении Госдумой во втором чтении проекта закона об отзыве решения о приеме в гражданство РФ осужденных за терроризм.