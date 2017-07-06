Лавров: РФ готова способствовать укреплению мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине

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ПАРИЖ, 6 июля. /ТАСС/. Российская сторона готова всячески содействовать укреплению Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ на территории Украины. Об этом заявил в четверг глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с французским коллегой Жан-Ивом Ле Дрианом.
"Поддерживаем ОБСЕ, как по председательству в контактной группе, так и поддерживаем деятельность СММ ОБСЕ, - подчеркнул российский министр. - Готовы всячески эту миссию укреплять, чтобы она наладила полноценный контроль за прекращением огня, за разведением сторон".