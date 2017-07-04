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Спецслужбы ЛНР обезвредили мину на пути следования машин СММ ОБСЕ

Международная панорама
4 июля, 11:41 UTC+3 ЛУГАНСК ЛУГАНСК 4, июля. /ТАСС

По данным министерства государственной безопасности ЛНР, мину заложила диверсионная группа в составе минимум двух человек

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© Народная милиция ЛНР/ТАСС, архив

ЛУГАНСК, 4 июля. /ТАСС/. Сотрудники министерства государственной безопасности провозглашенной Луганской народной республики (МГБ ЛНР) обезвредили мину на пути следования автомобилей Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ. Об этом во вторник заявил глава МГБ Леонид Пасечник.

"По нашим данным, в Луганске работала диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) Вооруженных сил Украины в составе минимум двух человек, в задачи которых входила ликвидация международных наблюдателей, - приводит его слова агентство Луганскинформцентр. - Группа отслеживала маршруты перемещения международных наблюдателей. На одном из них сотрудниками госбезопасности была обнаружена мина".

Пасечник также предположил, что один из украинских диверсантов может быть причастен к подрыву автомобиля ОБСЕ в районе села Пришиб в апреле этого года.

23 апреля в районе села Пришиб Славяносербского района ЛНР автомобиль СММ ОБСЕ подорвался на противотанковой мине. В результате взрыва один представитель миссии, гражданин США, погиб, двое (граждане Чехии и Германии) получили ранения. В народной милиции и МГБ ЛНР заявили, что в районе Пришиба неоднократно фиксировалась деятельность украинских ДРГ.

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