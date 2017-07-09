Путин перед беседами с губернаторами просматривает поступившие на "Прямую линию" обращения

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин взял за практику после недавней "Прямой линии" перед встречами с губернаторами просматривать обращения, поступившие ему от граждан конкретного региона, рассказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Это такая новая практика. И можно сказать, что она достаточно эффективная", - сказал пресс-секретарь президента. Песков отметил, что и в этот раз перед прибытием в Екатеринбург президент попросил посмотреть, на какие проблемы обращают внимание жители Свердловской области.
По его словам, от региона к региону "проблемы, в основном, схожи, но акценты могут меняться, и президент обращает на это внимание".
Как подчеркнул пресс-секретарь главы российского государства, президент "понимает, что далеко не всегда это проблемы общестранового характера, но, тем не менее, он считает необходимым на них реагировать".
"Готовясь таким образом к встречам в регионах, президент получает понимание о настроениях населения того или иного субъекта Федерации, и этим пониманием он делится с главой региона. Это эффективная практика", - сказал Песков.
Пресс-секретарь президента отметил, что заранее обращения граждан, которые ложатся на стол президенту, не проверяются. "Мы знаем, что некоторые обращения граждан не подтверждаются, и президент это понимает", - сказал его пресс-секретарь.