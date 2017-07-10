Россия рассчитывает, что взятие Мосула поможет восстановлению целостности Ирака

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МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Москва рассчитывает, что взятие Мосула будет способствовать восстановлению территориальной целостности Ирака и продвижению межиракского примирения. Об этом говорится в комментарии МИД РФ в связи с заявлениями иракских властей о завершении операции по взятию Мосула.
"В Москве поддерживают действия иракских властей, направленные на восстановление суверенитета и территориальной целостности страны, - указали в министерстве. - Уверены, что закреплению успехов в борьбе с терроризмом будет способствовать продвижение процесса межиракского национального примирения с учетом интересов всех этноконфессиональных групп страны".
В дипведомстве отметили, что "взятие Мосула стало возможным благодаря мужеству и стойкости иракских военных, народного ополчения и курдских отрядов "пешмерга". "Оно продемонстрировало способность правительства и народа дружественного Ирака общими усилиями противостоять террористическим вызовам", - указали в МИД.
"В то же время нельзя не отметить, что взятие Мосула оплачено дорогой ценой", - добавили в министерстве. Как информировали в МИД, "по различным данным, потери иракских силовых структур составили порядка 30 тысяч человек". "В ходе боев за город погибли около 7 тысяч его жителей - как в результате действий "игиловцев", так и бомбардировок авиации ведомой США антиигиловской коалиции. Немногим менее миллиона (900 тысяч) мосульцев стали беженцами", - говорится в сообщении ведомства.
"И хотя спорадические очаги вооруженного сопротивления исламистов еще сохраняются, по позициям ИГИЛ ("Исламское государство Ирака и Леванта", прежнее название запрещенной в РФ террористической группировки "Исламское государство" - прим. ТАСС) в Ираке нанесен сокрушительный удар, - уверены во внешнеполитическом ведомстве. - Впереди ликвидация террористического присутствия на всей территории страны".
В понедельник премьер-министр Ирака Хейдар аль-Абади официально объявил об окончательной победе над террористической группировкой "Исламское государство" (запрещена в РФ) в Мосуле, который более трех лет удерживали боевики.