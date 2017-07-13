Лавров назвал абсурдными заявления о том, что РФ пытается расколоть ЕС

БЕРЛИН, 13 июля. /ТАСС/. Часто звучащие на Западе утверждения о том, что Россия пытается расколоть Евросоюз, являются абсурдными и противоречащими здравому смыслу. Об этом заявил в четверг глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая на площадке германского Фонда им. К. Кербера в Берлине.

"Вопреки здравому смыслу опять приходится слышать, что Россия хочет ослабить Евросоюз, чуть ли не расколоть его. Заявления, прямо скажу, абсурдны", - подчеркнул министр.

"Мы хотим видеть Евросоюз единым и крепким игроком, способным самостоятельно, без подсказок и указаний со стороны, определять свои внешнеполитические приоритеты на основе подлинного баланса интересов всех своих членов", - отметил Лавров.

В то же время Сергей Лавров отметил, что потенциал совместной работы по борьбе с международным терроризмом у России и Запада огромен.

"К вопросам безопасности нельзя подходить безответственного, - сказал министр. - Когда уже не таблоиды, а политики, занимающие определенные должности в своих странах, начинают вводить в публичный оборот сценарии военного конфликта между НАТО и Россией - это становится не просто тревожным, это становится опасно".

"Исходим из того, что потенциал мирного взаимодействия Европы и России в самых разных областях - от торговли до энергетики и совместной борьбы с террором - огромен, - подчеркнул глава российского дипведомства. - Главное его правильно реализовать".

Лавров напомнил, что о необходимости широкого партнерства с Москвой говорили такие политические гранды как Шарль де Голль и Гельмут Коль. "Так Гельмут Коль в своей книге отмечал, что для стабильности системы безопасности в Европе привлечение России жизненно необходимо", - указал он.

При этом Сергей Лавров подчеркнул, что заявления о неделимости безопасности остались для Запада только "красивым лозунгом", никто там не собирался действовать в рамках этого принципа.

"Юридической гарантии безопасности в том, что касается западного альянса, Запад может предоставлять только тем, кто будет вступать в НАТО, - отметил глава российского внешнеполитического ведомства. - Очевидные совершенно позиции, которые говорят о том, что ни о какой неделимости и безопасности, Запад никогда не собирался разговаривать. Сделали красивый лозунг, произнесли декларацию, а как только дошло дело до того, чтобы сделать это обязательство юридическим - сразу сказали нет. Вот те, кто вступят в НАТО - те и будут иметь наш "зонтик" соответствующий".