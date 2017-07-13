Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
"Иннопром"-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 14.07:
$ 60.18
€ 68.81
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Лавров назвал абсурдными заявления о том, что РФ пытается расколоть ЕС

Политика
13 июля, 16:39 дата обновления: 13 июля, 16:52 UTC+3 БЕРЛИН БЕРЛИН 13, июля. /ТАСС

Глава МИД при этом отметил, что потенциал совместной работы по борьбе с международным терроризмом у России и Запада огромен

Поделиться
Материал из 1 страницы

БЕРЛИН, 13 июля. /ТАСС/. Часто звучащие на Западе утверждения о том, что Россия пытается расколоть Евросоюз, являются абсурдными и противоречащими здравому смыслу. Об этом заявил в четверг глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая на площадке германского Фонда им. К. Кербера в Берлине.

"Вопреки здравому смыслу опять приходится слышать, что Россия хочет ослабить Евросоюз, чуть ли не расколоть его. Заявления, прямо скажу, абсурдны", - подчеркнул министр.

Смотрите также

Лавров: РФ ожидает от Запада ответа на свои предложения в сфере кибербезопасности

Лавров указал Тиллерсону на иллюзорность попыток санкционного давления на Россию

Лавров: внешняя политика РФ всегда будет иметь многовекторный характер

Лавров: в РФ рассчитывают, что США прекратят антироссийскую "свистопляску"

"Мы хотим видеть Евросоюз единым и крепким игроком, способным самостоятельно, без подсказок и указаний со стороны, определять свои внешнеполитические приоритеты на основе подлинного баланса интересов всех своих членов", - отметил Лавров.

В то же время Сергей Лавров отметил, что потенциал совместной работы по борьбе с международным терроризмом у России и Запада огромен. 

"К вопросам безопасности нельзя подходить безответственного, - сказал министр. - Когда уже не таблоиды, а политики, занимающие определенные должности в своих странах, начинают вводить в публичный оборот сценарии военного конфликта между НАТО и Россией - это становится не просто тревожным, это становится опасно".

"Исходим из того, что потенциал мирного взаимодействия Европы и России в самых разных областях - от торговли до энергетики и совместной борьбы с террором - огромен, - подчеркнул глава российского дипведомства. - Главное его правильно реализовать".

Лавров напомнил, что о необходимости широкого партнерства с Москвой говорили такие политические гранды как Шарль де Голль и Гельмут Коль. "Так Гельмут Коль в своей книге отмечал, что для стабильности системы безопасности в Европе привлечение России жизненно необходимо", - указал он.

При этом Сергей Лавров подчеркнул, что заявления о неделимости безопасности остались для Запада только "красивым лозунгом", никто там не собирался действовать в рамках этого принципа.

"Юридической гарантии безопасности в том, что касается западного альянса, Запад может предоставлять только тем, кто будет вступать в НАТО, - отметил глава российского внешнеполитического ведомства. - Очевидные совершенно позиции, которые говорят о том, что ни о какой неделимости и безопасности, Запад никогда не собирался разговаривать. Сделали красивый лозунг, произнесли декларацию, а как только дошло дело до того, чтобы сделать это обязательство юридическим - сразу сказали нет. Вот те, кто вступят в НАТО - те и будут иметь наш "зонтик" соответствующий".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Лавров, Сергей Викторович
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Истребитель Т-50: секреты самолета-"невидимки"
Семьи России: истории любви, счастья и успеха
Неделя высокой моды в Париже: сказки, ретро и продуманные провокации
Фото
4
Медведев почтил память экс-канцлера Германии Гельмута Коля
18
"Все будет хорошо": самые яркие цитаты Путина во время "Прямой линии"
15
Визит Путина во Францию: первая встреча с Макроном и посещение Парижа
Проект "1917"
Июньский кризис: большевики против съезда Советов
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Тульской области в результате крупной аварии погибли пять человек
2
Лавров: Россия не будет ввязываться в переговоры об условиях снятия санкций
3
В Абхазии задержали подозреваемых по делу об убийстве туриста из России
4
Песков вновь подтвердил, что турбины для Крыма были изготовлены в России
5
Нидерланды уведомили ООН о планах провести суд по делу об авиакатастрофе Boeing
6
Внешний долг РФ вырос с начала года на 3%
7
Биологи нашли самый большой муравейник Подмосковья
Темы дня
Реклама