Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 15.07:
$ 59.88
€ 68.36
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Косачев назвал циничными выдвинутые США условия по возврату России дипсобственности

Политика
14 июля, 15:32 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, июля. /ТАСС

По мнению сенатора, Москву пытаются сделать ответственной за нарушения Вашингтоном международных норм

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев полагает, что озвученные Белым домом условия по возврату России дипломатической собственности на территории США являются циничными.

"Намеки Белого дома на то, что, дескать, при наличии некой "доброй воли" России, в частности в отношении перемирия в Сирии, появятся шансы на возврат российской дипсобственности, выглядят, пожалуй, не меньшим цинизмом, чем сам факт ее незаконного отъема", - написал сенатор на своей странице в Facebook. Он добавил, что Россию пытаются сделать ответственной за нарушения Вашингтоном международных норм, при этом она же должна помочь ему прекратить это нарушение.

"Могу предположить, что сейчас даже намеки на возможные шаги в направлении взаимодействия с нашей страной в США рассматриваются как политическое самоубийство. Но все же дипломатические отношения - не та сфера, где можно шантажировать или ставить условия. Есть нормы, которые подлежат исполнению даже воюющими сторонами. И торгов здесь точно не может быть", - заключил он.

Ранее заместитель помощника главы Белого дома Себастьян Горка сообщил СМИ, что администрация президента США Дональда Трампа изучает вопрос о снятии ареста с дипсобственности России в Соединенных Штатах и может пойти на такой шаг, если Москва проявит честность намерений по Сирии.

В конце декабря 2016 года администрация США, которую тогда возглавлял Барак Обама, ввела санкции в отношении РФ, объявив персонми нон грата 35 сотрудников посольства в Вашингтоне и генерального консульства в Сан-Франциско, а также закрыв две российские дипломатические дачи в штатах Нью-Йорк и Мэриленд. Доступ всему российскому персоналу к этим комплексам был запрещен. Ответных мер РФ до сих пор не приняла.

Смотрите также

Клинцевич не нашел логики в увязке возвращения российской дипсобственности в США с Сирией

Захарова заявила о чрезмерном количестве сотрудников ЦРУ под крышей посольства США в РФ

Россия может сократить число сотрудников посольства США из-за ситуации с дипсобственностью

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
США Россия
Персоны
Косачев, Константин Иосифович
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
С Романовыми до конца. Судьбы слуг и приближенных императорской семьи, расстрелянных в доме Ипатьева
Спецпроект “Золотое кольцо”. Иваново
Истребитель Т-50: секреты самолета-"невидимки"
Фото
4
Медведев почтил память экс-канцлера Германии Гельмута Коля
18
"Все будет хорошо": самые яркие цитаты Путина во время "Прямой линии"
15
Визит Путина во Францию: первая встреча с Макроном и посещение Парижа
Проект "1917"
Июньский кризис: большевики против съезда Советов
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Захарова: в Москве удивлены тональностью комментариев Госдепа о главе МИД РФ
2
Косачев назвал циничными выдвинутые США условия по возврату России дипсобственности
3
Минобороны РФ выложило на своем сайте документы о миротворческой операции в Южной Осетии
4
В Кремле не знают о планах Siemens выйти из СП с российскими компаниями
5
Блогер Соколовский внесен в перечень террористов и экстремистов
6
Выжившая в убийстве девяти человек под Тверью просит СК проверить действия полиции
7
"ВКонтакте" запускает с 15 июля виртуального оператора связи
Темы дня
Реклама