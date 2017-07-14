Косачев назвал циничными выдвинутые США условия по возврату России дипсобственности

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев полагает, что озвученные Белым домом условия по возврату России дипломатической собственности на территории США являются циничными.

"Намеки Белого дома на то, что, дескать, при наличии некой "доброй воли" России, в частности в отношении перемирия в Сирии, появятся шансы на возврат российской дипсобственности, выглядят, пожалуй, не меньшим цинизмом, чем сам факт ее незаконного отъема", - написал сенатор на своей странице в Facebook. Он добавил, что Россию пытаются сделать ответственной за нарушения Вашингтоном международных норм, при этом она же должна помочь ему прекратить это нарушение.

"Могу предположить, что сейчас даже намеки на возможные шаги в направлении взаимодействия с нашей страной в США рассматриваются как политическое самоубийство. Но все же дипломатические отношения - не та сфера, где можно шантажировать или ставить условия. Есть нормы, которые подлежат исполнению даже воюющими сторонами. И торгов здесь точно не может быть", - заключил он.

Ранее заместитель помощника главы Белого дома Себастьян Горка сообщил СМИ, что администрация президента США Дональда Трампа изучает вопрос о снятии ареста с дипсобственности России в Соединенных Штатах и может пойти на такой шаг, если Москва проявит честность намерений по Сирии.

В конце декабря 2016 года администрация США, которую тогда возглавлял Барак Обама, ввела санкции в отношении РФ, объявив персонми нон грата 35 сотрудников посольства в Вашингтоне и генерального консульства в Сан-Франциско, а также закрыв две российские дипломатические дачи в штатах Нью-Йорк и Мэриленд. Доступ всему российскому персоналу к этим комплексам был запрещен. Ответных мер РФ до сих пор не приняла.