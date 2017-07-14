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Клинцевич не нашел логики в увязке возвращения российской дипсобственности в США с Сирией

Политика
14 июля, 10:44 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, июля. /ТАСС

По мнению сенатора, если бы Россия выставляла подобные условия, то у США не осталось бы дипсобственности в нашей стране

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МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Первый заместитель председателя комитета Совфеда по обороне и безопасности Франц Клинцевич назвал совершенно нелогичным увязку возвращения российской дипсобственности с сирийским вопросом.

По мнению сенатора, которое он высказал в пятницу журналистам, если бы Россия выставляла подобные условия, то в РФ уже давно не осталось бы никакой американской дипсобственности.

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"Странная логика, а точнее ее полное отсутствие. Что называется, в огороде бузина, а в Киеве дядька. Если бы мы встали на подобную позицию, в России уже давно не осталось бы американской дипсобственности", - цитирует Клинцевича его пресс-служба.

Ранее заместитель помощника главы Белого дома Себастьян Горка сообщил, что администрация президента США Дональда Трампа изучает вопрос о снятии ареста с дипсобственности России в Соединенных Штатах и может пойти на такой шаг, если Москва проявит честность намерений по Сирии.

В конце декабря 2016 года администрация США, которую тогда возглавлял Барак Обама, ввела санкции в отношении РФ, объявив персонами нон грата 35 сотрудников посольства в Вашингтоне и генерального консульства в Сан-Франциско, а также закрыв две российские дипломатические дачи в штатах Нью-Йорк и Мэриленд. Доступ всему российскому персоналу к этим комплексам был запрещен. Ответных мер РФ до сих пор не приняла.

12 июля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что терпение Москвы в вопросе с арестом дипсобственности РФ в США на исходе. Он назвал сложившуюся ситуацию беспрецедентной с точки зрения двусторонних российско-американских отношений и международного права. 

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