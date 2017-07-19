Памфилова призвала "Яблоко" не "паразитировать" на идее отмены "муниципального фильтра"

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Председатель партии "Яблоко" Эмилия Слабунова "паразитирует" на инициативе других партий и Центризбиркома по отмене "муниципального фильтра" на губернаторских выборах, ЦИК выступал за это неоднократно и обращался с идеей его отмены к президенту РФ. Об этом заявила в среду на заседании председатель ЦИК РФ Элла Памфилова.

Так она прокомментировала заявление партии "Яблоко" о том, что глава Центризбиркома "покрывает" "муниципальный фильтр" и оказывает давление на свердловский избирком в связи с участием в губернаторских выборах мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана. Памфилова призналась, что сначала не хотела реагировать на это заявление, но "это не первый случай", "наступил какой-то предел", и ситуацию необходимо "разобрать".

"Вот заявление, на мой взгляд, абсолютно профессионально несостоятельное и политически нечистоплотное <...> К сожалению, нынешний руководитель партии госпожа Слабунова, как мы наблюдаем на протяжении года, взяла за практику примазываться к чужим инициативам и паразитировать на них", - сказала Памфилова.

Она отметила, что ЦИК активно занимался жалобами "Яблока" на прошлых выборах. "Фактически там ничтожное количество конкретно от тех представителей "Яблока", которые были свидетелями [нарушений]. В основном они брали все из интернета, чужие факты, обобщали все, я считаю, и паразитировали, устраивали на этом пиар-кампанию", - сообщила глава ЦИК.

Аналогичная ситуация сложилась с отменой "муниципального фильтра", за которую стало выступать "Яблоко", считает Памфилова. "Именно ЦИК после консультаций со всеми партиями, которые в выборах участвовали, и после научно-практической конференции вышел к президенту с инициативой пересмотреть ряд норм законодательства, в том числе по фильтру. Именно по моей просьбе президент дал такое поручение, и такая рабочая группа работает с участием партий, именно по моей просьбе председатель "Яблока" Слабунова была приглашена на эту рабочую группу", - подчеркнула Памфилова.

Она добавила, что многие партии гораздо раньше критиковали "муниципальный фильтр", все единодушны в том, что эту норму надо пересматривать. "Поэтому не надо присваивать себе чужую работу и чужие инициативы и бежать впереди паровоза, который уже давно опоздал", - сказала Памфилова, добавив, что считает заявление "Яблока" "прямым оскорблением" ее как председателя ЦИК, которое "абсолютно не соответствует действительности".

О выдвижении Ройзмана

При этом Памфилова призвала "Яблоко" не смешивать несовершенство "муниципального фильтра" и нарушение процедуры выдвижения Евгения Ройзмана.

Ройзман был выдвинут бюро партии "Яблоко" кандидатом в губернаторы Свердловской области 21 июня после того, как полномочия регионального отделения были приостановлены. При этом в ЦИК впоследствии заявили, что бюро партии не имело права выдвигать кандидата в губернаторы, так как это не предусмотрено федеральным законодательством. В "Яблоке" с претензиями ЦИК не согласились.

18 июля Ройзман сообщил, что не может собрать необходимое для прохождения "муниципального фильтра" количество подписей муниципальных депутатов и прекращает предвыборную борьбу. "Ситуация с фильтром и сбор подписей - это одна проблема. Но другое дело - процедура выдвижения тоже должна быть чистая. Тем более я знаю, в "Яблоке" много очень высокопрофессиональных юристов, которые всегда ратовали и ратуют за правовую чистоту", - сказала Памфилова.

Она отметила, что партия "очень долго раскачивалась" и выдвинула Ройзмана гораздо позже многих его конкурентов, у которых было больше возможностей работать и собирать эти подписи. При этом, подчеркнула глава ЦИК, к Ройзману доброжелательно отнеслись в областной избирательной комиссии. "В любом случае, если бы мы закрыли глаза и пошли против соблюдения закона, если бы господин Ройзман собрал эти подписи, зарегистрировал его облизбирком, все равно обязательно нашлись бы люди, тем более у них такие раздоры идут внутри "Яблока", которые подали бы в суд, и, уже собравши подписи, он был бы снят с дистанции", - подчеркнула глава ЦИК.

Она пояснила, что Центризбирком пытался это предотвратить, оказывая "Яблоку" "методическую помощь". "ЦИК заинтересован в конкурентных выборах, несмотря на сложности с этим фильтром", - заверила Памфилова. Она также обратила внимание на противоречия в заявлениях Ройзмана. Так, по словам Памфиловой, с самого начала он говорил, что подписей нет, а затем заявлял, что собрал уже две трети подписей.

"Ну тогда как-то определись, господин Ройзман. Или все- таки, если ты с самого начала знал, что подписей нет, тогда, может быть, с самого начала [надо] объявить свою позицию, не метаться туда-сюда. Но если уже человек начал собирать подписи, так, наверное, надо было работать интенсивно", - сказала Памфилова. Она подчеркнула, что ей очень жаль, что Ройзман не участвует в этих выборах. "Но из таких ситуаций надо выходить достойно даже несостоявшемуся кандидату", - заключила глава комиссии.