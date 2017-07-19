Рябков заявил, что встреча с Шэнноном не дала результатов, которыми можно гордиться

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков считает, что на его встрече с американским коллегой Томасом Шэнноном не произошло ничего, за что можно было бы испытывать гордость. Об этом дипломат заявил в среду в эфире телеканала "Россия 1".

"Должен сказать, что и ожидания в целом на круг были преувеличены, но достижениями я бы не стал гордиться. В принципе, ничего такого, о чем можно было бы объявить с гордостью, там не произошло", - сказал он.

Что касается вопроса о российской дипломатической собственности, арестованной американской стороной, то, по словам Рябкова, по этому вопросу в позиции США "мало просветов". "Я считал и считаю, что нужно стремиться договориться до последнего момента и использовать все возможности. К сожалению, пока сейчас в позиции США, в том числе по дипсобственности, по другим вопросам, очень мало просветов", - подчеркнул он.

Создание формата Рябков - Шэннон стало одним из итогов визита госсекретаря США Рекса Тиллерсона в Москву в апреле текущего года. Первое заседание рабочей группы, которую возглавили Рябков и Шэннон, состоялось 8 мая в Нью-Йорке. Вторая встреча, намечавшаяся на 23 июня в Санкт-Петербурге, была отложена Москвой в свете решения Вашингтона расширить антироссийские санкции и в конце концов прошла 17 июля в столице США.

В конце декабря 2016 года администрация США, которую тогда возглавлял Барак Обама, ввела санкции в отношении РФ, объявив персонами нон грата 35 сотрудников посольства в Вашингтоне и генерального консульства в Сан-Франциско, а также закрыв две российские дипломатические дачи в штатах Нью-Йорк и Мэриленд. Доступ всему российскому персоналу к этим комплексам был запрещен. Ответных мер РФ до сих пор не приняла.