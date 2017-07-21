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Лавров усомнился в секретности данных, переданных ему Трампом на встрече в Вашингтоне

Политика
21 июля, 14:43 UTC+3 ТАСС

Глава МИД РФ отметил, что президент США упомянул, что террористы стали очень изобретательными

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ТАСС, 21 июля. Министр иностранных дел России Сергей Лавров подверг сомнению секретность информации, которую президент США Дональд Трамп передал ему на встрече в Вашингтоне в мае.

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"Я знаю, что Трампа обвиняют в том, что он якобы рассказал мне секретную информацию, которую получила американская разведка о возможностях террористов "Исламского государства" (ИГ, запрещенная в РФ террористическая группировка - прим. ТАСС), их способности дистанционно управлять смартфонами и ноутбуками. Однако он просто упомянул, что террористы стали очень изобретательными", - сказал министр в интервью NBC News.

"Но заявление об этом было официально сделано ФБР за месяц до того, как я посетил Белый дом, - обратил внимание Лавров. - Это также была причина, по которой пассажирам в ряде стран Ближнего востока было официально запрещено проносить на борт самолета эти электронные приборы".

В мае издание The Washington Post со ссылкой на представителей администрации США сообщило, что Трамп мог поделиться с главой МИД РФ и послом России в Вашингтоне Сергеем Кисляком совершенно секретной информацией во время переговоров в Белом доме.

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