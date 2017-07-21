Лавров не увидел сенсации в сообщениях о дополнительных встречах Путина и Трампа на G20

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МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Глава МИД РФ Сергей Лавров не видит сенсации в сообщениях о встречах президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа на полях саммита G20 в Гамбурге. Об этом он заявил в интервью NBC News.
Лавров отметил, что Путин и Трамп провели двусторонние переговоры, а до этого встретились на полях саммита и пожали друг другу руки. Позднее главы государств видели друг друга еще раз. "Когда ужин был закончен, президент Трамп, по-видимому, пришел забрать свою жену, и несколько минут провел с Путиным. И что?" - сказал Лавров о том, что американские СМИ расценили как "тайную" встречу лидеров России и США на полях саммита G20.
Министр не исключил, что подобных "встреч" в Гамбурге могло быть и больше трех. "Когда ваши родители приводят вас в детский сад, вы ведь общаетесь с людьми, которые ждут в той же комнате, чтобы начать заходить в сад, - с сарказмом пояснил министр американскому журналисту. - Я помню, что, когда я был в такой ситуации, я проводил по пять-десять минут, общаясь с людьми до того, как нас заводили в класс".
Ранее агентство Reuters со ссылкой на неназванного представителя Белого дома сообщило, что президенты США и России провели некую "тайную" встречу на полях саммита "двадцатки" в Гамбурге после официальных двухчасовых переговоров. Как заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, такие сообщения вызывают удивление и непонимание.