Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 22.07:
$ 58.93
€ 68.66
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Лавров не увидел сенсации в сообщениях о дополнительных встречах Путина и Трампа на G20

Политика
21 июля, 15:15 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, июля. /ТАСС

Глава МИД РФ не исключил, что подобных "встреч" в Гамбурге могло быть и больше трех

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Глава МИД РФ Сергей Лавров не видит сенсации в сообщениях о встречах президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа на полях саммита G20 в Гамбурге. Об этом он заявил в интервью NBC News.

Смотрите также

"Шаг вперед": реакция российских политиков на встречу Путина и Трампа

Белый дом счел "антироссийской лихорадкой" сообщения СМИ о "тайной" беседе Трампа и Путина

Рябков: внимание СМИ к встрече Трампа и Путина призвано навредить президенту США

Лавров отметил, что Путин и Трамп провели двусторонние переговоры, а до этого встретились на полях саммита и пожали друг другу руки. Позднее главы государств видели друг друга еще раз. "Когда ужин был закончен, президент Трамп, по-видимому, пришел забрать свою жену, и несколько минут провел с Путиным. И что?" - сказал Лавров о том, что американские СМИ расценили как "тайную" встречу лидеров России и США на полях саммита G20.

Министр не исключил, что подобных "встреч" в Гамбурге могло быть и больше трех. "Когда ваши родители приводят вас в детский сад, вы ведь общаетесь с людьми, которые ждут в той же комнате, чтобы начать заходить в сад, - с сарказмом пояснил министр американскому журналисту. - Я помню, что, когда я был в такой ситуации, я проводил по пять-десять минут, общаясь с людьми до того, как нас заводили в класс".

Ранее агентство Reuters со ссылкой на неназванного представителя Белого дома сообщило, что президенты США и России провели некую "тайную" встречу на полях саммита "двадцатки" в Гамбурге после официальных двухчасовых переговоров. Как заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, такие сообщения вызывают удивление и непонимание.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Саммит G20 в Гамбурге Встреча Путина и Трампа
Персоны
Трамп, Дональд Лавров, Сергей Викторович Путин, Владимир Владимирович
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
18 главных фото недели: наследники престола, спортивные страсти и объятия Макрона
Владимир. ”Золотые” гвозди и пастухи для императора
Воздушные акробаты МАКС-2017
Фото
4
Медведев почтил память экс-канцлера Германии Гельмута Коля
18
"Все будет хорошо": самые яркие цитаты Путина во время "Прямой линии"
15
Визит Путина во Францию: первая встреча с Макроном и посещение Парижа
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
У побережья Турции произошло землетрясение магнитудой 6,7
2
Песков назвал удачной уловкой продажу за €1 млн часов, якобы принадлежавших Путину
3
Ростуризм фиксирует многочисленные обращения от желающих отказаться от туров в Грецию
4
Московское метро перешло на усиленный режим работы из-за ливня
5
Госдума приняла закон о "лесной амнистии"
6
"Аэрофлот" вводит квартальные премии для пилотов
7
TMZ: солист группы Linkin Park Честер Беннингтон покончил с собой
Темы дня
Новости партнеров
Реклама