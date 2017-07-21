Лавров: Трамп подтвердил Путину заинтересованность в работе с РФ по кибербезопасности

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп на встрече с российским лидером Владимиром Путиным, которая состоялась в Гамбурге 7 июля, подтвердил свою заинтересованность в сотрудничестве Москвы и Вашингтона в сфере кибербезопасности. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу NBC News.

По его словам, лидеры стран не должны разрабатывать планы каких-либо проектов. "Они поднимают вопросы, по которым, на их взгляд, две страны могут сотрудничать во благо населения, региональной и международной безопасности, - указал глава МИД РФ. - На встрече в Гамбурге Путин и Трамп обсуждали вопрос кибербезопасности, его поднял американский лидер".

"Трамп упомянул о том, что президент России публично говорил касательно российского вмешательстве в выборы США, а также напомнил, что РФ много лет подряд, в том числе и при администрации [бывшего президента США Барака] Обамы, поднимала вопрос о создании группы по кибербезопасности".

Лавров обратил внимание на то, что Россия вместе с Китаем и другими странами - членами Шанхайской организации сотрудничества несколько лет назад уже предлагала проект документа "Правила поведения в области международной информационной безопасности". "Однако администрация Обамы не стремилась начать обсуждение этой проблемы", - отметил министр.

"Россия хочет, чтобы киберпространство стало той сферой, в которой страны открыто обсуждали бы все, что их волнует, пространством, в котором мы бы совместно боролись с терроризмом, наркобизнесом, педофилией и другими проблемами, - подчеркнул Лавров. - Трамп ясно дал понять, что он заинтересован в обсуждении этого вопроса".

Отвечая на вопрос о процессе создания российско-американской рабочей группы по кибербезопасности, глава российского дипломатического ведомства отметил, что с деталями этой темы лучше знакомы эксперты. "Думаю, словам спецпредставителя президента РФ по международному сотрудничеству в области информационной безопасности Андрея Крутских можно доверять", - добавил он. Накануне Крутских заявил журналистам, что РФ и США продолжают переговоры по созданию рабочей группы по кибербезопасности.