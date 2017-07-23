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CNN: Песков заявил о негативном отношении Москвы к законопроекту по санкциям против РФ

Политика
23 июля, 0:44 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 23, июля. /ТАСС

Голосование по законопроекту состоится 25 июля

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НЬЮ-ЙОРК, 23 июля. /ТАСС/. Москва негативно относится к тому, что в Палате представителей Конгресса США проведут голосование по законопроекту, предполагающему введение новых санкций против РФ, а также Ирана и КНДР. Об этом сообщил в субботу американскому телеканалу CNN пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Как говорится в материале CNN, Песков направил его журналистам текстовое сообщение, в котором отмечается, что он оценивает соответствующую договоренность по поводу голосования "довольно негативно".

Ранее в субботу в пресс-службе аппарата лидера республиканского большинства в Палате представителей Кевина Маккарти (от штата Калифорния) ТАСС подтвердили, что голосование по законопроекту состоится во вторник, 25 июля.

Американское издание Politico сообщило, что тупиковая ситуация с данной инициативой разрешилась в субботу. Однако конгрессмены так и не включили по просьбе Белого дома положения, облегчающие процесс снятия санкций с России.

По данным газеты, в итоговый законопроект, изначально включавший ограничения против Ирана, также будут включены и санкции против КНДР, как предлагал ранее сам Маккарти. Ожидается, что во вторник подавляющее большинство в нижней палате Конгресса поддержит данный законопроект.

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Персоны
Песков, Дмитрий Сергеевич
Темы
Санкции в отношении России
Страны
Иран КНДР Россия
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