РФ призывает Палестину и Израиль к сдержанности в конфликте вокруг Храмовой горы

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Москва призывает палестинцев и израильтян проявить сдержанность в связи с ситуацией вокруг Храмовой горы в Иерусалиме, чтобы избежать дальнейшей эскалации напряженности в двусторонних отношениях. Об этом заявили в понедельник в МИД РФ.

Россия "призывает обе стороны проявить сдержанность и не допустить раскручивания спирали насилия, сделав все, чтобы избежать дальнейшей эскалации напряженности в палестино-израильских отношениях", - говорится в заявлении российского внешнеполитического ведомства.

"Доступ к святыням в Восточном Иерусалиме, имеющим исключительное значение для последователей трех монотеистических религий и для всего человечества, должен быть обеспечен, - отмечает МИД. - Успокоению ситуации и поддержанию сложившегося вокруг Святых мест статус-кво призвана способствовать координация между Израилем и Иорданией, которой принадлежит особая роль в управлении мусульманскими святынями".

Москва обеспокоена насилием

Начиная с 14 июля, когда трое вооруженных палестинцев убили двух израильских военнослужащих в районе мусульманских святынь в Иерусалиме, палестино-израильские отношения резко обострились, напоминает МИД. В последовавшие дни в Восточном Иерусалиме и других частях Западного берега реки Иордан имели место массовые столкновения между сотрудниками израильских правоохранительных органов и палестинцами, протестовавшими против введения властями Израиля дополнительных мер безопасности в районе комплекса мечети Аль-Акса на Храмовой горе. Особое недовольство выражалось, в частности, в связи с установкой израильтянами металлодетекторов для проверки всех входящих на территорию комплекса.

Пик напряженности пришелся на пятницу 21 июля, которую палестинцы объявили "днем гнева". В результате столкновений были убиты четверо палестинцев, десятки человек пострадали, обратили внимание в МИД РФ. Еще один инцидент произошел на оккупированных палестинских территориях в поселении Халамиш близ Рамаллы, где вооруженный ножом палестинец зарезал троих израильтян. 22-23 июля территория Израиля была дважды обстреляна из Газы, в ответ израильская армия нанесла удар по позициям ХАМАС.

"Подобное чрезвычайно опасное развитие событий, гибель и страдания невинных людей, палестинцев и израильтян, вызывают в Москве глубокую озабоченность, - подчеркнули в министерстве. - Безоговорочно осуждаем любые террористические действия. Считаем, что любым экстремистским проявлениям нет оправдания, чем бы они ни мотивировались".

Выйти из тупика

Последние события, отмечают в Москве, подтверждают, что "глубинной причиной периодических всплесков конфронтации и насилия было и остается сохранение опасного тупика в деле прочного и справедливого палестино-израильского урегулирования". "В сложившихся условиях как никогда востребованы не только срочные шаги по стабилизации и деэскалации обстановки, но и определение политического горизонта для продвижения к прочному миру между палестинцами и израильтянами, - заявили в МИД РФ. - В Москве твердо настроены продолжать помогать этому как на двусторонней основе, так и по линии ближневосточного "квартета" международных посредников (Россия, США, ЕС, ООН - прим. ТАСС)".