Аксенов сообщил об увольнении архитектора Ялты и нескольких заместителей мэра

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июля. /ТАСС/. Архитектор Ялты и несколько заместителей главы администрации этого крымского курорта написали заявления об отставке по требованию главы Крыма Сергея Аксенова. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба руководителя республики со ссылкой на Аксенова.

"В Ялте по моему поручению написали заявления и уволились архитектор и несколько заместителей [главы администрации города]", - приводит пресс-служба слова Аксенова, сказанные им на встрече с вице-премьерами правительства Крыма.

Аксенов не уточнил количество уволившихся заместителей главы администрации и их фамилии. Ранее в Ялте свой пост оставил глава администрации города Андрей Ростенко.

Глава Крыма не исключил, что остальные заместители также расстанутся со своими креслами. "После того, как <…> будет дана оценка правоохранительными структурами действиям должностных лиц, будет принято решение по остальным заместителям, которые там работают", - сказал Аксенов.

Аксенов в ходе встречи с вице-премьерами Крыма сообщил, что правительство региона сформировало межведомственную комиссию, которая пересмотрит все разрешения и согласования на строительство, выданные чиновниками администрации Ялты начиная с 2014 года.

"Расскажете, как движется работа в части проведения мониторинга всех решений, принятых администрацией Ялты за последнее время. Это касается выдачи разрешений, согласований (на строительство - прим. ТАСС), переоформления документов", - сказал Аксенов, обращаясь к вице-премьеру Павлу Королеву. Стенограмму встречи в понедельник предоставила пресс-служба правительства региона.

"В соответствии с вашим поручением сформирована межведомственная комиссия, которая уже приступила к работе. Материалы по Ялте находятся в конечной стадии готовности. В среду (26 июля - прим. ТАСС) состоится обстоятельный доклад и рассмотрение всех решений, принятых (властями Ялты) с 2014 года", - сказал, в свою очередь, Королев.

По его словам, комиссия к 4 августа подготовит "конкретные предложения относительно принятия дальнейших решений". "Полагаю, что будет представлен план мероприятий по итогам исправления ранее принятых решений", - уточнил Королев.

Аксенов не исключил, что будут выявлены решения властей Ялты, "которые были приняты вопреки плану застройки и вообще логике развития города". "Совершенно верно, поэтому работа предстоит серьезная и комплексная, - согласился с главой Крыма Королев. - Ялту рассматриваем отдельно. Далее в соответствии с планом, утвержденным работой этой комиссии, будут рассмотрены все приморские районы и городские образования, по которым будет принят исчерпывающий план действий".

В июле в Крыму произошли масштабные кадровые изменения. Сначала в отставку были отправлены вице-премьер Борис Зимин, министр курортов и туризма Сергей Стрельбицкий, министр топлива и энергетики Светлана Бородулина и министр ЖКХ Сергей Карпов. Затем стало известно, что написали заявления об отставке министр транспорта Анатолий Волков и главный архитектор республики Анна Царева.