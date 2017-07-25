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Совфед одобрил закон об уголовной ответственности за "карусели" на выборах

Политика
25 июля, 12:49 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, июля. /ТАСС

Максимальное наказание за незаконную выдачу и получение избирательного бюллетеня предусматривает лишение свободы на пять лет

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МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Совет Федерации на завершающем весеннюю сессию заседании во вторник одобрил закон о введении уголовной ответственности за так называемые карусели на выборах.

Законом вносятся изменения в Уголовный кодекс РФ, касающиеся установления ответственности за незаконные выдачу и получение избирательного бюллетеня, бюллетеня для голосования на референдуме.

Этими поправками оговаривается, что "за выдачу членом избирательной комиссии гражданину избирательных бюллетеней для голосования вместо других избирателей или для голосования более двух раз в ходе голосования, либо за выдачу заполненных избирательных бюллетеней предусмотрено наказание в виде штрафа от 200 тыс. до 500 тыс. рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 18 месяцев до трех лет, либо в виде принудительных работ на срок до 4 лет, либо максимальное наказание - лишение свободы на срок до четырех лет".

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За получение гражданином бюллетеней для участия в голосовании вместо других избирателей или для участия более двух раз в голосовании предусмотрены санкции в виде штрафа от 100 тыс. до 300 тыс. рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет, либо в виде принудительных работ на срок до трех лет, либо максимальное наказание - лишение свободы на срок до трех лет.

В случае группового характера преступления или по предварительному сговору наступает максимальная уголовная ответственность - штраф от 400 тыс. до 700 тыс. рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух до четырех лет, либо обязательные работы на срок до 480 часов, либо исправительные работы на срок до двух лет, либо принудительные работы на срок до пяти лет, либо лишение свободы на срок до пяти лет.

Такие же санкции устанавливаются за подобные нарушения в ходе голосования на референдуме.

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