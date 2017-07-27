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Песков: пока ЕС не ввел санкции против РФ, трудно говорить об отношении к ним

Политика
27 июля, 13:51 UTC+3

Пресс-секретарь президента РФ напомнил, что пока никаких решений не принималось

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Материал из 1 страницы

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Кремль оставляет без ответа вопрос об отношении к возможному введению Евросоюзом санкций против РФ, пока такое решение не принято.

"Никаких решений пока не принималось, поэтому пока трудно говорить о каком-то отношении", - сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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Персоны
Песков, Дмитрий Сергеевич
Темы
Санкции в отношении России
Страны
Россия
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