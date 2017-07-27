Песков: пока ЕС не ввел санкции против РФ, трудно говорить об отношении к ним

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Кремль оставляет без ответа вопрос об отношении к возможному введению Евросоюзом санкций против РФ, пока такое решение не принято.

"Никаких решений пока не принималось, поэтому пока трудно говорить о каком-то отношении", - сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.