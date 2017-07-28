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"Известия": Медведев проведет предвыборное турне по регионам в поддержку "Единой России"

Политика
28 июля, 1:48 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, июля. /ТАСС

Сопровождать премьера в поездках будет, в частности, секретарь генсовета партии Сергей Неверов

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© Дмитрий Астахов/ТАСС

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Председатель "Единой России" и премьер-министр Дмитрий Медведев проведет серию поездок по регионам РФ в рамках предвыборной программы партии. Об этом пишет в пятницу газета "Известия" со ссылкой на пресс-секретаря премьера Наталью Тимакову.

Как сообщила Тимакова, в августе - сентябре Медведев посетит Крым, Удмуртию и Пензенскую область. Расписание визитов в другие регионы предстоит согласовать с рабочим графиком премьера.

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Сопровождать Медведева в поездках будут представители генсовета партии, в частности секретарь генсовета Сергей Неверов. "График поездок обговорен 24 июля на форуме партии "Городская среда" в Краснодаре. Планируем провести встречи с партактивом и местными кандидатами в депутаты от партии", - сообщил Неверов изданию, не уточнив список регионов, которые планируется посетить.

Ранее в "Единой России" сообщили, что по итогам региональных конференций выдвинули 1265 кандидатов на 677 замещаемых мандатов в регионах, где 10 сентября состоятся выборы в законодательные собрания и представительные органы административных центров. До 31 июля 2017 года в региональные и местные избирательные комиссии подаются документы на выдвижение кандидатов.

В единый день голосования 10 сентября выборы депутатов законодательных собраний пройдут в шести регионах: Северной Осетии, Удмуртии, Краснодарском крае, Пензенской, Саратовской и Сахалинской областях. Прямые выборы глав регионов состоятся в 16 субъектах: Бурятии, Карелии, Марий Эл, Мордовии, Удмуртии, Пермском крае, Белгородской, Калининградской, Кировской, Новгородской, Рязанской, Саратовской, Свердловской, Томской, Ярославской областях и Севастополе. Кроме того, пройдет множество муниципальных кампаний. В частности, в Москве будут выбирать депутатов муниципальных советов в 125 районах.

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