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Грушко: санкции США против РФ наносят серьезный удар по трансатлантическим отношениям

Политика
31 июля, 20:44 UTC+3 /Обновлено,

По словам постпреда России при НАТО, Соединенные Штаты при разработке документа не приняли во внимание интересы своих союзников

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МОСКВА, 31 июля. Санкции США против России вредят трансатлантическим отношениям. Об этом заявил постпред России при НАТО Александр Грушко в понедельник в эфире телеканала "Россия 24".

"То, что сделали США, в данном случае - Конгресс (принятие Конгрессом США закона об ужесточении санкций в отношении РФ - прим. ТАСС), - это не только удар по международному праву, по самим основам современной системы международных отношений, по нормам ВТО, но это серьезный удар по трансатлантической сцепке", - сказал он.

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Грушко добавил, что США не приняли во внимание законные интересы своих союзников при разработке нового пакета антироссийских санкций. "Конечно, это не может не создавать новые трещины в этом трансатлантическом единстве", - отметил он.

27 июля Конгресс США завершил процедуру голосования по новому закону, ужесточающему санкции в отношении России. В пятницу МИД РФ распространил заявление, в котором говорится, что Россия в ответ на разрабатываемые новые антироссийские санкции сокращает численность американских дипломатов в РФ до 455 человек, а с 1 августа закрывает доступ к посольской даче в Серебряном бору и складским помещениям на Дорожной улице в Москве.

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Персоны
Грушко, Александр Викторович
Темы
Санкции в отношении России
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