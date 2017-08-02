Посол РФ готов обсудить с польскими сенаторами ситуацию с советскими памятниками

ВАРШАВА, 2 августа. /Корр. ТАСС Ирина Полина/. Посол России в Польше Сергей Андреев готов встретиться с представителями польского парламента для обсуждения ситуации вокруг расположенных в республике памятников Красной армии. Таким образом он прокомментировал в среду в беседе с корр. ТАСС заявление пресс-службы Сената (верхней палаты парламента) о том, что парламентарии по-прежнему рассчитывают обсудить с главой дипмиссии РФ предстоящий демонтаж советских мемориалов, несмотря на то, что в стране уже принят соответствующий закон.

В июле власти Польши приняли поправки в закон о запрете пропаганды коммунизма или другого тоталитарного строя в названиях зданий и объектов. Документ предусматривает снос памятников советской эпохи, в том числе мемориалов в честь Красной армии. В ходе обсуждения этих нововведений МИД республики инициировал проведение встречи посла РФ с представителями польского парламента, чтобы разъяснить российской стороне позицию Варшавы. Однако тогда Андреев находился в отпуске и не смог принять в ней участие, после чего поправки были приняты и подписаны президентом.

"Я всегда готов встречаться с любыми представителями польских властей. Если приглашение из польского парламента поступит, я его приму", - сказал Андреев, подчеркнув, что "после принятия поправок новых предложений о встрече в посольство не поступало".

По словам дипломата, если эта встреча состоится, он намерен в очередной раз озвучить мнение России. "Наша позиция многократно излагалась, разъяснялась, но мы до сих пор не добились понимания польской стороны. Посмотрим, что будет сказано на этот раз", - отметил он.

Обсуждение в Сенате

Тема приглашения российского посла в польский парламент обсуждалась в июне на совместном заседании сенатских комиссий по культуре и СМИ, а также вопросам органов местного самоуправления. Сенаторы тогда только рассматривали поправки о памятниках и хотели встретиться с послом РФ перед началом обсуждения. "Председателям [комиссий] из МИД [Польши] поступило письмо с предложением встретиться с представителем РФ, послом, так как этот закон провоцирует несоразмерные эмоции с российской стороны, возможно из-за отсутствия полного понимания его содержания. Особенно чувствителен для россиян вопрос, связанный с памятниками, установленными на кладбищах и в местах захоронений", - указал председательствовавший на заседании сенатор Петр Зентарский, подчеркнув, что "никто не собирался ликвидировать памятники, находящиеся на кладбищах".

"МИД предложил провести встречу с парламентариями, представителями Института национальной памяти, чтобы не только показать, что эти опасения безосновательны, но и продемонстрировать, как закон будет реализовываться", - отметил сенатор, добавив, что это может произойти и после окончательного принятия поправок.

В настоящее время Сенат ушел на парламентские каникулы, и новая дата возможной встречи с послом не определена. Тем временем в пресс-службе верхней палаты говорят, что сенаторы по-прежнему планируют такую встречу.

Суть поправок

В обновленном законе о декоммунизации утверждается, что памятники и другие подобные объекты "не могут отдавать дань памяти лицам, организациям, событиям или датам, символизирующим коммунизм или другой тоталитарный строй". К указанным мемориалам не относятся памятники, расположенные на кладбищах или территории других захоронений, объекты, которые не выставлены на всеобщее обозрение или демонстрируются в научных целях, в качестве произведений искусства, а также монументы, внесенные в реестр памятников архитектуры. Не относящиеся к этим категориям мемориалы польские законодатели предлагают демонтировать в течение 12 месяцев после вступления поправок в силу. На территории страны эксперты насчитали по меньшей мере 469 таких объектов, около 230 из которых посвящены Красной армии.

Позиция РФ

Принятие нового закона МИД России назвал сознательной провокацией и заявил, что оно не останется без последствий. Совет Федерации обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой дать поручения профильным ведомствам разработать предложения по возможным ограничениям в отношении Польши.

С 1994 года между Москвой и Варшавой действует соглашение, которое обязует стороны вести учет и заботиться о сохранности "всех обнаруженных мест памяти и захоронений" жертв войн и репрессий. Польская сторона настаивает на том, что в ее обязанности входит забота только о памятниках, расположенных на территории кладбищ и воинских захоронений. Мемориалы, установленные вне таких мест, Варшава считает символами коммунизма, которые должны быть ликвидированы.