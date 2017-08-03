Путин назвал криминалом нарушения, о которых ему сообщили граждане на "Прямой линии"

ПОСЕЛОК НОВОБУРЕЙСКИЙ /Амурская область/, 3 августа. / ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил губернатору Амурской области Александру Козлову проработать вопросы, которые жители региона подняли в ходе "Прямой линии" с главой государства.

"Я хочу передать документы: обращение граждан в ходе "Прямой линии". Вопросы традиционные - состояние дорожной сети, уровень зарплат", - сказал Путин на встрече с главой региона.

Особое внимание президент РФ обратил на вопросы в сфере здравоохранения. Он подчеркнул, что при оптимизации сети медицинских учреждений нельзя их закрывать в небольших населенных пунктах, лишая тем самым людей доступа к медицинской помощи.

"Второе - оказание медпомощи за деньги. Это не только у вас, это, судя по всему, по стране в целом происходит. К специалистам нужно записываться за месяц, талонов нет, а чтобы сдать анализы - за три месяца. За деньги - в любое время", - сказал Путин, зачитывая на встрече с губернатором обращение людей в ходе "Прямой линии".

Он подчеркнул, что в данном случае это является прямым нарушением закона. "Это криминал", - сказал Путин, передавая Козлову папку с обращениями граждан.

Губернатор пообещал разобраться с проблемами людей и доложил президенту РФ о социально-экономическом положении в регионе. Так, по его словам, в текущем году ожидается рост валового регионального продукта, выполняются "майские указы" президента.

Козлов поблагодарил главу государства за поручение проработать план газификации области.

Отдельно губернатор остановился на работе по расселению аварийного жилья, отметив, что при помощи федерального центра динамика этого процесса возросла в четыре раза. Тем не менее после 1 ноября 2018 года нужно будет переселить еще порядка 7 тыс. человек, которые на тот момент все еще будут проживать в аварийном жилье. В данном случае, сказал Козлов, потребуется помощь федерального центра.

"Это мы вам точно поможем", - заверил Путин.