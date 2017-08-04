Памфилова заявила, что готова к "помоям" в свой адрес и не собирается "прогибаться"

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова готова к критике, которая может звучать в ее адрес "день и ночь", и не боится, что какие-либо решения Центризбиркома бросят на нее тень.

В пятницу на заседании комиссии рассматривается жалоба кандидата от КПРФ на пост главы Бурятии, члена Совета Федерации Вячеслава Мархаева на отказ в регистрации на выборах. ЦИК подготовил постановление об отказе в удовлетворении жалобы.

Руководитель юридической службы КПРФ Вадим Соловьев заявил, что отказ в регистрации Мархаева "приведет к тому, что КПРФ выборы в Бурятии не признает, к росту протестного настроения в республике". "Начнется активизация радикальных элементов в КПРФ, которые на ближайшем пленуме наверняка поднимут вопрос, зачем мы участвуем в губернаторских выборах, когда наших проходных кандидатов не пускают на выборы. И, безусловно, волей-неволей, это бросит тень и на председателя Центральной избирательной комиссии, и на Центральную избирательную комиссию, и, волей-неволей, на предстоящие президентские выборы", - сказал он.

"Насчет тени - я уже и так в тени, скоро меня помоями будут обливать с утра до вечера, я готова к этому, но я не хочу прогибаться ни под одну сторону", - парировала Памфилова.

Она отметила, что ЦИК обязан выполнять даже "плохой закон", а задача законодателей - менять такие законы. "С горечью могу констатировать, что, к сожалению, именно ЦИК, который не обладает правом законодательной инициативы, идет впереди и пытается сам инициировать чаще, чем наши законодатели, эти изменения, в том числе и по фильтру.

Мархаеву отказано в регистрации на выборах из-за недостаточного количества достоверных подписей муниципальных депутатов. КПРФ неоднократно призывала отменить муниципальный фильтр. Памфилова заявляла, что муниципальный фильтр следует сделать более демократичным, но не отменять. Его реформой, по словам главы ЦИК, займется рабочая группа по совершенствованию избирательного законодательства при администрации президента.