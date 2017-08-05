ОП: подписей свердловских депутатов хватит для заявки четырех кандидатов в губернаторы

ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 августа. /ТАСС/. Подписей муниципальных депутатов Свердловской области хватило бы для прохождения "муниципального фильтра" и регистрации как минимум еще четырех кандидатов на участие в выборах губернатора области. Об этом ТАСС сообщил заместитель председателя Общественной палаты региона Анатолий Гагарин.

Ранее экс-кандидат в свердловские губернаторы мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман заявил, что прекращает борьбу за пост главы региона, так как не может собрать необходимое для прохождения "муниципального фильтра" число подписей муниципальных депутатов.

"Председатель избирательной комиссии Свердловской области Валерий Чайников сообщил, что никто из кандидатов не обратился за подписями к 619 депутатам, то есть при подсчете мы видим, что как минимум четырех выдвинутых кандидатов можно было бы зарегистрировать, если бы они прошли необходимые проверки представленных подписей", - сказал Гагарин.

Он добавил, что якобы собранные мэром Екатеринбурга Евгением Ройзманом подписи "не могли быть легитимными". "Ройзман должен был оплачивать все услуги по регистрации этих подписей у нотариуса с избирательного счета, но он его не открывал. То есть весь его сбор подписей является нелегитимным, незаконным. Все услуги с нотариальным заверением подписей депутатов должны были быть оплачены с избирательного счета, никакой другой самодеятельности закон не предусматривает", - пояснил собеседник агентства.

Опрошенные ТАСС депутаты свердловских муниципалитетов сообщили, что Ройзман не обращался к ним за поддержкой своего выдвижения. "Лично ко мне Ройзман не обращался, и я не знаю никого из моих коллег, к кому бы обращался", - сообщила корреспонденту ТАСС депутат думы Бисертского городского округа Вера Калинина.

"От Ройзмана в мой адрес никаких обращений не поступало. Я не слышала, чтобы он обращался к другим муниципальным депутатам", - сказала депутат думы Арамильского городского округа Марина Мишарина.

Полемика Памфиловой и "Яблока"

18 июля Ройзман сообщил, что не может собрать необходимое для прохождения муниципального фильтра количество подписей муниципальных депутатов и прекращает предвыборную борьбу. Перед этим "Яблоко" выпустило заявление, что глава Центризбиркома Элла Памфилова якобы "покрывает" муниципальный фильтр и оказывает давление на свердловский избирком в связи с участием в губернаторских выборах Ройзмана.

2 августа председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Элла Памфилова назвала ложью заявления Ройзмана о якобы непроходимости "муниципального фильтра" и сообщила, что он не открыл избирательный счет.

Избирком Свердловской области отказал Ройзману в регистрации кандидатом на выборах губернатора региона в связи с отсутствием необходимых документов.

Кандидаты на пост губернатора

Об участии в выборах губернатора Свердловской области, которые пройдут 10 сентября, заявили 11 человек.

Прошли муниципальный фильтр и зарегистрированы кандидатами на должность свердловского губернатора шесть претендентов: врио губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев ("Единая Россия"), депутат Госдумы Игорь Торощин (ЛДПР), депутат гордумы Екатеринбурга Дмитрий Сергин (Российская партия пенсионеров за социальную справедливость), депутат Заксобрания Свердловской области Дмитрий Ионин ("Справедливая Россия"), управляющий директор "Плюс банка" Алексей Парфенов (КПРФ) и депутат гордумы Екатеринбурга Константин Киселев ("Зеленые").