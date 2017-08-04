В ЦИК недоумевают, почему Ройзман не сдал в избирком собранные подписи муниципалов

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Зампредседателя Центризбиркома России Николай Булаев в пятницу выразил недоумение в связи с тем, что кандидат в губернаторы Свердловской области, мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман не сдал в избирком хотя бы те подписи муниципальных депутатов, которые ему удалось собрать. Заочная полемика ЦИК и Ройзмана продолжилась в пятницу на заседании комиссии.

Центризбирком 3 августа опубликовал заявление о том, что Ройзман даже не собирался вести предвыборную кампанию, будучи выдвинутым на выборы губернатора Свердловской области от партии "Яблоко". В комиссии выразили сомнение в том, что он собрал хоть одну подпись муниципального депутата. После этого Ройзман опубликовал в интернете фотографии подписных листов с подписями муниципальных депутатов.

Кроме того, в ЦИК заявили, что Ройзман не открыл специальный избирательный счет в Сбербанке, который нужен для оплаты изготовления подписных листов и услуг нотариуса при сборе подписей. Ройзман в ответ указал на то, что вести сбор подписей можно и без счета на средства подписантов, но потом компенсировать их расходы с избирательного счета.

"Начинается хамское поведение, человек начинает интерпретировать вещи, которые очевидны, так, как ему выгодно. Мы никогда на заседаниях ЦИК не говорили Евгению Вадимовичу, что он не может собирать подписи, он мог собирать подписи до открытия счета, но когда он счет вообще не открыл от начала кампании и до ее завершения, это вряд ли можно рассматривать как желание человека участвовать в избирательной кампании", - сказал Булаев.

По словам замглавы ЦИК, в комиссии хотели понять, были ли вообще у Ройзмана подписи. "Ту кучку, которую мы увидели в интернете, наверное, там есть подписные листы, но хотелось бы, чтобы они были своевременно представлены в избирательную комиссию Свердловской области", - отметил Булаев.

Ройзман не представил в избирком подписи для преодоления так называемого муниципального фильтра и не был зарегистрирован на выборах.