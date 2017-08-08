Путин: инвестпрограмма Абхазии на 2017-2019 гг. составит 6 млрд рублей

ПИЦУНДА, 8 августа. /ТАСС/. Инвестпрограмма Абхазии на 2017-2019 годы, направленная на достижение устойчивого роста, составит 6 млрд рублей.

Об этом президент РФ Владимир Путин сообщил по итогам переговоров с президентом Абхазии Раулем Хаджимбой.

"Особое внимание было уделено вопросам становления Абхазии в качестве современного государства с эффективной, самодостаточной экономикой, на создание условий для долгосрочного, устойчивого роста направлена и инвестпрограмма, о которой только что президент говорил, - сказал глава российского государства. - Объем ее финансирования составит на 2017-2019 годы около 6 млрд рублей".

"Абхазия - важный партнер и союзник России, с которым нас объединяет общая история и духовное родство, - сказал Путин. - Россия будет и дальше содействовать социально-экономическому развитию Абхазии, надежно обеспечивать ее безопасность, оказывать всемерную политическую поддержку".

Путин напомнил, что девять лет назад Россия признала независимость Абхазии и Южной Осетии. С тех пор, по его словам, "проделана большая работа и достигнуты значительные результаты в вопросах укрепления государственности республик". Российский лидер подчеркнул, что абхазское руководство со своей стороны предпринимает последовательные шаги, направленные на упрочение международно-правового правого статуса республики.

"Отмечу, что в рамках тесного партнерского диалога успешно развивается взаимодействие по линии министерств и ведомств, парламентов, институтов гражданского общества, набирают силу межрегиональные связи и гуманитарные контакты", - подчеркнул Путин. Он напомнил, что Россия традиционно является основным экономическим партнером Абхазии. Он привел данные, согласно которым в январе-марте взаимный товарооборот увеличился на 6,5%. При этом большую часть абхазского экспорта в Россию составляет продовольствие, прежде всего фрукты и овощи. "С учетом введенных нами в 2014 году ограничений на ввоз сельхозпродукции из ряда стран у Республики Абхазия есть очень хорошие возможности и далее наращивать объем поставок своей продукции на российский рынок", - отметил российский лидер.

Президент РФ также сообщил, что в ходе переговоров стороны договорились укреплять и прямые связи предпринимательских кругов двух стран. По его словам, особая роль принадлежит здесь регулярным российско-абхазским деловым форумам. В Сухуми в конце этого года состоится уже восьмая во счету встреча подобного рода.

Путин также сделал акцент на то, что при поддержке российских банков осуществляется целый ряд проектов в сфере туризма, сельского хозяйства, пищевой промышленности на общую сумму порядка 1 млрд рублей. "Рассчитываем, все это будет способствовать наращиванию налоговых поступлений в бюджет Абхазии, повышению занятости, уровня и качества жизни", - указал Путин.

Безопасность и упрощение таможенного контроля

Россия и Абхазия будут наращивать координацию в вопросах противодействия угрозам безопасности в регионе, отметил президент. "В ходе переговоров [мы] договорились еще теснее координировать шаги в противодействии вызовам и угрозам безопасности в Закавказье. Ключевую роль в обеспечении стабильности в регионе продолжает играть объединенная российская военная база на территории Абхазии", - сказал российский лидер.

Глава государства добавил, что на переговорах обсуждалось дальнейшее развитие договорно-правовой базы двусторонних отношений. "Между нашими странами подписано уже более ста документов, - напомнил Путин. - Дали поручение ускорить работу над рядом соглашений в целях практической реализации положений Договора о союзничестве и стратегическом партнерстве от 2014 года". Российский лидер напомнил, что на днях вступило в силу соглашение о создании информационно-координационного центра органов внутренних дел двух стран. "Цель [этого соглашения] - повысить эффективность совместных усилий по противодействию криминалу, - подчеркнул он. - Это очень важно в том числе для обеспечения спокойного отдыха российских туристов, приезжающих в Абхазию".

Путин также считает возможным реализовать идеи по упрощению таможенного и фитосанитарного контроля на границе с Абхазией. "Президент [Абхазии], действительно, ставил вопрос об изменении порядка таможенного оформления, работы фитосанитарных служб - у нас есть определенные здесь идеи, я думаю, мы в ближайшее время их реализуем", - заявил глава российского государства.

Президент, кроме того, отметил большое социальное значение подписанного во вторник соглашения, которое предусматривает распространение системы обязательного медицинского страхования РФ на проживающих в Абхазии российских граждан.

Путин констатировал, что странам удается активно развивать культурные связи. Так, он упомянул прошедшие в августе 2016 года масштабные Дни России в Абхазии, а также мероприятия культурного сезона "Россия - Абхазия - 2017", которые реализуются в этом году.