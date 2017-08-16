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Патрушев: рост качества жизни возможен только при решении вопросов безопасности

Политика
16 августа, 12:13 UTC+3 РЯЗАНЬ РЯЗАНЬ 16, августа. /ТАСС

Секретарь Совбеза уверен, что новые вызовы и угрозы для РФ напрямую связаны с тем, что происходит в мире

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РЯЗАНЬ, 16 августа. /ТАСС/. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев уверен, что без решения вопросов безопасности нельзя рассчитывать на повышение качества жизни людей.

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"Если вопросы безопасности не решены, ждать, что качество жизни людей улучшится, сложно", - заявил он на встрече с врио губернатора Рязанской области Николаем Любимовым.

По словам секретаря Совбеза, новые вызовы и угрозы для РФ напрямую связаны с тем, что происходит в мире. "Нам необходимо работать на упреждение", - подчеркнул он. "Если мы эти вопросы будем решать планово и системно, проблем с безопасностью будет меньше", - добавил он.

Любимов поблагодарил Патрушева за решение провести в Рязани совещание по транспортной и информационной безопасности. Он отметил, что эти вопросы актуальны для региона. В частности, здесь планируют продолжить развитие системы "Безопасный город", а также сосредоточиться на обеспечении безопасности на объектах транспорта в преддверии чемпионата мира по футболу 2018 года.

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