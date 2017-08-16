Патрушев: рост качества жизни возможен только при решении вопросов безопасности

РЯЗАНЬ, 16 августа. /ТАСС/. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев уверен, что без решения вопросов безопасности нельзя рассчитывать на повышение качества жизни людей.

"Если вопросы безопасности не решены, ждать, что качество жизни людей улучшится, сложно", - заявил он на встрече с врио губернатора Рязанской области Николаем Любимовым.

По словам секретаря Совбеза, новые вызовы и угрозы для РФ напрямую связаны с тем, что происходит в мире. "Нам необходимо работать на упреждение", - подчеркнул он. "Если мы эти вопросы будем решать планово и системно, проблем с безопасностью будет меньше", - добавил он.

Любимов поблагодарил Патрушева за решение провести в Рязани совещание по транспортной и информационной безопасности. Он отметил, что эти вопросы актуальны для региона. В частности, здесь планируют продолжить развитие системы "Безопасный город", а также сосредоточиться на обеспечении безопасности на объектах транспорта в преддверии чемпионата мира по футболу 2018 года.