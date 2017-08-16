Захарова: западное химоружие в Сирии говорит об истинном отношении к международному праву

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Свидетельства поставок отравляющих веществ из США и Великобритании сирийским боевикам показывают, насколько в действительности привержены международному праву в западных столицах. Такое мнение выразила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на своей странице в Facebook.

"Вот вам и вся приверженность международному праву и торжество демократии. Прикрываясь фотографиями убитых детей, поставлять террористам отравляющие вещества - за гранью понимания", - отметила она, комментируя соответствующее заявление МИД Сирии.

В среду заместитель министра иностранных дел Сирии Фейсал Микдад сообщил, что на отбитых у боевиков складах найдено химическое оружие из Великобритании и США.