МИД РФ ждет от США отчета о сокращении штата диппредставительств в России

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ТАСС, 17 августа. Москва ждет от Вашингтона официальных пояснений о ходе сокращения штата американских диппредставительств в России. Об этом в четверг заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Американская сторона сказала о том, что официально ответит на то, что было предложено российской стороной, в указанные сроки. По крайней мере, об этом говорилось не раз в ходе наших дипломатических контактов, - отметила Захарова. - Соответственно, мы ждем официальных заявлений, пояснений от США. Не знаю, в какой форме они это будут делать".
В конце июля Москва предложила Вашингтону к 1 сентября привести число американских дипломатических и технических сотрудников в России в точное соответствие с числом таких же российских представителей в США.
Таким образом, что общее количество персонала, занятого в американских дипмиссиях в России, сокращается до 455 человек, а покинуть территорию РФ должны 755 сотрудников.
Кроме того, с 1 августа Россия приостановила использование посольством США всех складских помещений на Дорожной улице в Москве и дачи в Серебряном Бору.