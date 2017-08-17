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МИД РФ ждет от США отчета о сокращении штата диппредставительств в России

Политика
17 августа, 17:00 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 17, августа. /ТАСС

Покинуть российскую территорию до 1 сентября должны 755 сотрудников американской дипмиссии

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова

Официальный представитель МИД России Мария Захарова

© Вячеслав Прокофьев/ТАСС

ТАСС, 17 августа. Москва ждет от Вашингтона официальных пояснений о ходе сокращения штата американских диппредставительств в России. Об этом в четверг заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Американская сторона сказала о том, что официально ответит на то, что было предложено российской стороной, в указанные сроки. По крайней мере, об этом говорилось не раз в ходе наших дипломатических контактов, - отметила Захарова. - Соответственно, мы ждем официальных заявлений, пояснений от США. Не знаю, в какой форме они это будут делать".

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В конце июля Москва предложила Вашингтону к 1 сентября привести число американских дипломатических и технических сотрудников в России в точное соответствие с числом таких же российских представителей в США.

Таким образом, что общее количество персонала, занятого в американских дипмиссиях в России, сокращается до 455 человек, а покинуть территорию РФ должны 755 сотрудников.

Кроме того, с 1 августа Россия приостановила использование посольством США всех складских помещений на Дорожной улице в Москве и дачи в Серебряном Бору.

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Темы
Ситуация с российской дипсобственностью в США
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Захарова, Мария Владимировна
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