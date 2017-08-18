Захарова: история с американским неонацистским сайтом в РФ стала политическим шоу в США

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МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что из истории с русской версией американского интернет-издания неонацистского толка The Daily Stormer в США было сделано политическое шоу. Такое мнение она высказала в пятницу в эфире телеканала "Россия 1", отметив, что информация о вовлеченности России в эту историю полностью сфабрикована СМИ.
"Нам звонили журналисты и просили прокомментировать, на каком уровне Россия американскому сайту с нацистским содержанием позволила открыть свой ресурс в русскоязычном пространстве. История была абсолютно сфабрикована. Даже на эти несколько часов (до тех пор, пока сайт не был заблокирован на территории РФ - прим. ТАСС) из этого было сделано целое политическое шоу", - сказала она.
Захарова также обратила внимание на то, что из США в адрес России также поступали обвинения о вмешательстве Москвы в ситуацию в Шарлотсвилле, которые могли исходить из одного центра с целью раскрутить данную тему в СМИ.
"Мы действительно получаем через наше посольство в Вашингтоне информацию о том, что им звонят люди, местные американские журналисты и спрашивают относительно вовлеченности России, в том числе, и в эти события. Самое интересное, что эти вопросы идентичные, то есть их кто-то им написал и начинает эту тему раскручивать". - пояснила дипломат.
Ранее интернет-домен GoDaddy, на котором располагался сайт The Daily Stormer, дал его создателям сутки на удаление ресурса. Такое решение было принято после публикации статьи, высмеивающей Хизер Хейер, которая погибла в прошлую субботу в ходе столкновений ультраправых и их противников в Шарлотсвилле (штат Вирджиния). После этого сайт зарегистрировали на домене, принадлежащем корпорации Google, которая отозвала его регистрацию. Ресурс был зарегистрирован в России, однако регистратор доменных имен Ru-Center после обращения Роскомнадзора прекратил делегирование соответствующего доменного имени.