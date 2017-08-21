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Эксперт: новая стратегия США в Афганистане направлена против Китая

Политика
21 августа, 17:20 UTC+3 ТАСС

По словам ведущего эксперта Российского института стратегических исследований Аджара Куртова, за заявлениями о новой стратегии в Афганистане "стоит просто тривиальная позиция - убрать конкурента"

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ТАСС, 21 августа. Новая стратегия США по решению афганской проблемы затрагивает интересы Китая в регионе. Такое мнение выразил в понедельник главный редактор журнала "Проблемы национальной стратегии", ведущий эксперт Российского института стратегических исследований Аджар Куртов.

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"Новые варианты стратегии США в Афганистане затрагивают интересы Китая. В последнее время администрация [президента США Дональда] Трампа уж очень активно инициирует очаги напряженности около китайских границ: и в Северной Кореи, и сейчас в Афганистане, - заметил эксперт. - За всеми этими прекраснодушными заявлениями о некой новой стратегии в Афганистане стоит просто тривиальная позиция - убрать конкурента или ослабить его. А сейчас основным конкурентом США на международной арене является КНР".

Вместе с тем он обратил внимание на то, что у Пекина "есть серьезные планы, в том числе экономической сфере, по сотрудничеству с Афганистаном". "Китай активно участвует как в проекте "Экономический пояс Шелкового пути", так и по линии Шанхайской организации сотрудничества, - сказал Куртов. - Разрушить эти проекты, или, по крайней мере, ослабить их агрессивное развитие, является целью американской администрации".

По его мнению, политика Вашингтона в Афганистане потерпела крах и новый план президента Дональда Трампа не изменит положения дел в этой стране. "Из озвученных деталей нового плана известно, что он собирается увеличить военный контингент на 4 тыс. военнослужащих, - сказал эксперт. - И если при 100-тысячном контингенте США не сумели добиться изменения ситуации в Афганистане к лучшему, то какая есть уверенность в том, что новые волонтеры помогут этому процессу".

"Полагаю, что США нужно уходить из Афганистана", - заметил эксперт.

Афганистан может стать новым плацдармом ИГ

В случае поражения террористической организации "Исламское государство" (запрещена в РФ) в Сирии, указал Куртов, Афганистан может стать новым плацдармом радикалов. "Этот мусульманский интернационал в регионе Ближнего Востока, созданный из радикалов, будет искать новые сферы своего применения, - отметил он. - Такой сферой может стать Афганистан".

"Поэтому следует ожидать усиления активности и перемещения боевиков с территории Ближнего Востока по мере того, как они будут терпеть поражения, на территорию Афганистана и, соответственно, усиления гражданской войны в этой стране", - резюмировал эксперт.

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Персоны
Трамп, Дональд
Темы
Кризис в Сирии Борьба с "Исламским государством"
Страны
США Китай Сирия Россия Афганистан
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