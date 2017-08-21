CBS: Трамп объявит об отправке в Афганистан 4 тыс. военнослужащих

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ВАШИНГТОН, 21 августа. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп в понедельник объявит об увеличении американского контингента в Афганистане и отправке в эту страну дополнительно около 4 тыс. военнослужащих. Об этом сообщил в воскресенье телеканал CBS со ссылкой на свои источники в вашингтонской администрации.
По их сведениям, Трамп расскажет о новой стратегии в США в Афганистане и Южной Азии, которая, в частности, "настойчиво подтолкнет" власти Пакистана к отказу от предоставления убежища террористам. CBS также проинформировал, что Белый дом рассматривал возможность внесения Пакистана в список стран-спонсоров терроризма, сокращение объемов помощи этой исламской республике и ее исключение из списка основных союзников США вне НАТО. При этом в администрации не исключают, что планы могут измениться до того, как президент выступит с обращением.
В пресс-службе Пентагона корреспонденту ТАСС не стали комментировать информацию телеканала и предложили дождаться заявления главнокомандующего.
В воскресенье пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс сообщила, что Трамп расскажет 21 августа о принятии новой стратегии Соединенных Штатов по Афганистану и Южной Азии.
В пятницу глава государства провел заседание Совета национальной безопасности в Кэмп-Дэвиде - загородной резиденции американских президентов. Основной темой стал южноазиатский регион, в частности Афганистан. По данным агентства Reuters, главе Белого дома были представлены различные варианты, в том числе полный вывод дислоцированных там 8,4 тыс. американских военнослужащих, сохранение контингента, его небольшое увеличение или сокращение.