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CBS: Трамп объявит об отправке в Афганистан 4 тыс. военнослужащих

Международная панорама
21 августа, 1:48 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 21, августа. /ТАСС

Президент собирается огласить новую стратегию США в Афганистане и Южной Азии

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Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп

© AP Photo/Evan Vucci

ВАШИНГТОН, 21 августа. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп в понедельник объявит об увеличении американского контингента в Афганистане и отправке в эту страну дополнительно около 4 тыс. военнослужащих. Об этом сообщил в воскресенье телеканал CBS со ссылкой на свои источники в вашингтонской администрации.

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По их сведениям, Трамп расскажет о новой стратегии в США в Афганистане и Южной Азии, которая, в частности, "настойчиво подтолкнет" власти Пакистана к отказу от предоставления убежища террористам. CBS также проинформировал, что Белый дом рассматривал возможность внесения Пакистана в список стран-спонсоров терроризма, сокращение объемов помощи этой исламской республике и ее исключение из списка основных союзников США вне НАТО. При этом в администрации не исключают, что планы могут измениться до того, как президент выступит с обращением.

В пресс-службе Пентагона корреспонденту ТАСС не стали комментировать информацию телеканала и предложили дождаться заявления главнокомандующего.

В воскресенье пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс сообщила, что Трамп расскажет 21 августа о принятии новой стратегии Соединенных Штатов по Афганистану и Южной Азии.

В пятницу глава государства провел заседание Совета национальной безопасности в Кэмп-Дэвиде - загородной резиденции американских президентов. Основной темой стал южноазиатский регион, в частности Афганистан. По данным агентства Reuters, главе Белого дома были представлены различные варианты, в том числе полный вывод дислоцированных там 8,4 тыс. американских военнослужащих, сохранение контингента, его небольшое увеличение или сокращение.

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Персоны
Сандерс, Сара Трамп, Дональд
Страны
США Пакистан Афганистан
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