Трамп сообщил о принятии решения по поводу новой стратегии США в Афганистане

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ВАШИНГТОН, 19 августа. /ТАСС/. Президент Дональд Трамп сообщил о принятии новой стратегии США по Афганистану. Об этом он написал в субботу в своем Twitter.
"Провел важный день в Кэмп-Дэвиде [загородной резиденции американских президентов] с нашими очень талантливыми генералами и военачальниками. Приняли много решений, в том числе и по Афганистану", - написал глава государства.
Ранее пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс сообщила журналистам, что Трамп пока рассматривает варианты новой стратегии США в Южной Азии.
Президент США в пятницу провел заседание Совета национальной безопасности в Кэмп-Дэвиде. Основной темой стал южноазиатский регион, в частности Афганистан. По данным агентства Reuters, хозяину Белого дома были представлены различные варианты, в том числе полный вывод дислоцированных там 8,4 тыс. американских военнослужащих, сохранение контингента, его небольшое увеличение или сокращение.