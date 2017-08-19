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Трамп сообщил о принятии решения по поводу новой стратегии США в Афганистане

Международная панорама
19 августа, 16:48 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 19, августа. /ТАСС

Президент отметил, что советовался с "талантливыми генералами и военачальниками", но пока не сообщил никаких подробностей нового плана

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ВАШИНГТОН, 19 августа. /ТАСС/. Президент Дональд Трамп сообщил о принятии новой стратегии США по Афганистану. Об этом он написал в субботу в своем Twitter.

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"Провел важный день в Кэмп-Дэвиде [загородной резиденции американских президентов] с нашими очень талантливыми генералами и военачальниками. Приняли много решений, в том числе и по Афганистану", - написал глава государства.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс сообщила журналистам, что Трамп пока рассматривает варианты новой стратегии США в Южной Азии.

Президент США в пятницу провел заседание Совета национальной безопасности в Кэмп-Дэвиде. Основной темой стал южноазиатский регион, в частности Афганистан. По данным агентства Reuters, хозяину Белого дома были представлены различные варианты, в том числе полный вывод дислоцированных там 8,4 тыс. американских военнослужащих, сохранение контингента, его небольшое увеличение или сокращение.

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Персоны
Сандерс, Сара Трамп, Дональд
Страны
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