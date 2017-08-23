Грызлов: контактная группа поддержит введение "школьного перемирия" в Донбассе

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МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Полномочный представитель РФ в контактной группе по урегулированию ситуации на Украине Борис Грызлов считает, что решение, выдвинутое в рамках контактной группы, объявить перемирие в Донбассе в связи с началом нового учебного года должно быть поддержано.
Он отметил, что в ходе телефонных переговоров, которые состоялись 22 августа, лидеры ФРГ, Франции, России и Украины "решительно поддержали ожидаемое 23 августа решение контактной группы о режиме прекращения огня в связи с началом учебного года".
"На сегодняшней встрече контактной группы "школьное перемирие" необходимо утвердить ради безопасности детей и всего гражданского населения Донбасса. Мы призываем стороны конфликта приложить для этого все усилия и надеемся, что режим прекращения огня будет соблюдаться более эффективно", - подчеркнул Грызлов.
23 августа в белорусской столице намечено заседание контактной группы и четырех ее рабочих подгрупп.