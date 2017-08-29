Косачев: КНДР демонстрирует, что ее угрозы в адрес базы США на Гуаме не являются блефом

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев считает, что Пхеньян недавними ракетными пусками продемонстрировал, что его угрозы в адрес базы США на Гуаме не являются блефом.

"Пхеньян, увы, продемонстрировал, что его угрозы в адрес базы США на Гуаме не являются блефом", - написал политик в понедельник на своей странице в Facebook.

Он также отметил, что "этот провокационный пуск подтверждает сложившийся "пат" вокруг северокорейской проблемы". По его мнению, резолюция Совбеза ООН, принятая в начале месяца, не достигла своей цели, поскольку ситуация перешла в двусторонний режим КНДР - США.

Сенатор также полагает, что другие государства влияют на противостояние на порядок меньше. "Возможности международного сообщества зависят от настроений в Вашингтоне", - добавил он.

Косачев считает, что позиция Китая, который назвал "единственным эффективным способом разрешения противоречий имплементацию "двустороннего подхода", подразумевающего принцип "уступки на уступку"- наиболее разумной в этой ситуации". "Полагаю, именно в этом ключе нужно вести обсуждения в формате СБ ООН, который созывают по просьбе Японии", - добавил он.

Проблема требует решения

Глава Комитета СФ отметил, что "ни Япония, ни США не сбили северокорейскую ракету, часть траектории которой впервые в истории ракетной программы КНДР проходила над территорией другого государства".

Он считает, что, таким образом, реальные действия оппонентов в регионе пока сдержанны, прежнего накала взаимной риторики пока не отмечается. Но при этом проблема требует решения, что "в очередной раз наглядно и безапелляционно подтвердил Пхеньян".

"Если продолжать требовать соблюдения международного права, предсказуемости и прозрачности только от Пхеньяна, оставляя за собой (США) право на любые действия, вплоть до силового вмешательства и смены режима в КНДР, порочный круг противостояния будет только набирать обороты", - заключил Косачев.

Во вторник рано утром КНДР осуществила новый запуск баллистической ракеты, которая пролетела над северо-восточной частью Японии и упала, вероятно, в Тихий океан в 1180 км к востоку от мыса Эримо на острове Хоккайдо. Южнокорейские военные отмечают, что ракета пролетела 2,7 тыс. км, а высота ее полета достигала 550 км.