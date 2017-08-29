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Калашников: законопроект Украины о статусе для РФ "страны-агрессора" рассчитан на Запад

Политика
29 августа, 11:37 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, августа. /ТАСС

Глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками отметил, что "с агрессором не торгуют ни газом, ни нефтью, не берут у нее помощь"

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Председатель Комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников

Председатель Комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников

© Марат Абулхатин/фотослужба Госдумы РФ/ТАСС

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Законопроект, подготовленный на Украине, где впервые Россия определена как "страна-агрессор", является пустым сотрясанием воздуха в расчете на получение определенных политических дивидендов на Западе. Об этом во вторник заявил ТАСС глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников.

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"Это сотрясание воздуха, которое в очередной раз призвано подействовать на Запад, ранимую Европу", - подчеркнул он. "С агрессором не торгуют ни газом, ни нефтью, не берут у нее помощь. В страну-агрессор не ездят миллионы своих же сограждан на заработки. Трудно себе представить, что наши поехали бы во время Великой Отечественной войны на работу в Германию, кроме как под дулом пистолета, как это было в истории", - добавил Калашников.

На взгляд главы комитета, целью законопроекта является также поощрение предоставления военной помощи со стороны США. "Последнее время они [США] затормозили это решение, но данный законопроект как раз направлен на поощрение таких действий", - уверен Калашников.

"Нам надо реагировать на государственном уровне, как это и положено, по дипломатическим каналам, высказать свое возмущение", - заключил глава комитета.

В законопроекте о реинтеграции Донбасса Россия впервые будет названа страной-агрессором на уровне украинского законодательства, сообщила в понедельник представитель президента в парламенте Ирина Луценко. По ее словам, доработанный документ практически готов к внесению на рассмотрение парламента уже этой осенью.

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Калашников, Леонид Иванович (политик)
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