Косачев считает плохим сигналом намерение Киева официально объявить РФ агрессором

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Намерение Украины назвать Россию страной-агрессором на законодательном уровне является плохим сигналом для минских соглашений. Такое мнение на своей странице в Facebook выразил глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

"Сам факт, что это принимается в форме закона, то есть нормы права долговременного действия, а не в виде некой декларации, говорит о том, что Киев постарается растянуть "российскую агрессию" как пропагандистский мем на максимально долгий период, - очень плохой сигнал для минских соглашений", - полагает сенатор. Кроме того, по мнению парламентария, желание официально выставить Россию агрессором подтверждает отсутствие аргументов у киевских властей. "Когда есть реальная агрессия, то нигде ничего записывать не надо, и агрессор очевиден для всех. А вот когда ни доказательств, ни уверенности нет, то приходится принимать законы, в которых и прописывают, кого считать агрессорами, а кого нет", - добавил Косачев.

Глава комитета не исключил, что такой шаг предпринимается киевскими властями, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем. "Без "агрессора" власти бы быстро призвали к ответу за резкое ухудшение социальной обстановки и проблемы, из-за которых люди выходили на майдан", - подчеркнул он. "Желание Киева выглядеть жертвами, а не агрессорами, вполне объяснимо с учетом провалов по всем направлениям действий правительства. Однако людям в Донецке и Луганске от этого не легче", - добавил Косачев.

По мнению сенатора, вместо "болтовни про агрессию и агрессоров" украинским властям нужно взять в руки текст [минских] соглашений, которые они подписали вместе с другой стороной конфликта, и заняться их выполнением. "Хуже, если со стороны нового спецпредставителя США по Украине Курта Волкера Киев получает прямо противоположные сигналы, и именно поэтому увлеченно прорабатывает "агрессионную" версию, а не дорожную карту имплементации "Минска", - заключил парламентарий.

Как сообщила в понедельник представитель президента в парламенте Ирина Луценко, в законопроекте о реинтеграции Донбасса Россия впервые будет названа страной-агрессором на уровне украинского законодательства. По ее словам, доработанный документ практически готов к внесению на рассмотрение парламента уже этой осенью.