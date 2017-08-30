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МИД РФ констатирует нарушения Киевом "школьного перемирия" в Донбассе

Политика
30 августа, 14:38 UTC+3 МОСКВА 30, августа. /ТАСС

В дипведомстве констатировали "продолжающиеся нарушения режима прекращения огня, провокационные обстрелы на линии соприкосновения со стороны украинских силовиков"

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Здание МИД РФ

© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Украинские силовики в Донбассе нарушают объявленное с 25 августа перемирие и продолжают провокационные обстрелы. Об этом заявили в среду в МИД РФ.

"С сожалением вынуждены констатировать продолжающиеся нарушения режима прекращения огня, провокационные обстрелы на линии соприкосновения со стороны украинских силовиков", - отметили в российском дипведомстве.

"Рассчитываем, что в ближайшее время в рамках имеющихся переговорных форматов и механизмов - контактной группы, "нормандской четверки", а также по линии Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, Совместного центра координации и контроля режима прекращения огня - будут предприняты все необходимые усилия по побуждению сторон к сдержанности", - добавили в МИД РФ.

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В министерстве иностранных дел призвали Киев обеспечить неукоснительное сохранение режима прекращения огня, положить конец провокациям на линии соприкосновения и последовательно выполнять взятые на себя в Контактной группе обязательства по соблюдению "школьного перемирия". "Нельзя допустить, чтобы в результате безответственных действий под угрозу был поставлен процесс политического урегулирования украинского кризиса, упущен шанс его мирного разрешения", - подчеркнули в российском дипведомстве.

Участники контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины 23 августа договорились установить в Донбассе с полуночи 25 августа очередное перемирие. Оно получило название "школьного перемирия", так как было объявлено в преддверии учебного года. Однако обстрелы продолжились: днем 25 августа представители оборонных ведомств республик Донбасса заявили о новых ударах по своей территории. Киев также обвиняет республики в нарушении перемирия.

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