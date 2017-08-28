Эксперт: Порошенко срывает перемирие в Донбассе для обоснования ввода миротворцев ООН

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Президент Украины Петр Порошенко сознательно не выполняет условия "школьного перемирия" в Донбассе, чтобы на фоне ухудшения ситуации получить дополнительные аргументы в пользу инициативы развертывания в регионе миротворческой миссии ООН. Об этом в понедельник сообщил ТАСС директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков.

"То, что украинская сторона в последние три дня шла на неоднократные нарушения "школьного перемирия", свидетельствует: Порошенко намеревается цинично использовать эти провокации Вооруженных сил Украины как аргумент на предстоящем заседании Генеральной Ассамблеи ООН для проталкивания своего предложения о введении миротворческого контингента этой организации в район конфликта между Киевом и Донбассом", - считает эксперт.

Чеснаков пояснил, что украинский президент хочет продемонстрировать неспособность ОБСЕ справиться с возложенной на нее миссией по урегулированию конфликта. "Порошенко осознанно провоцирует срыв "школьного перемирия" в собственных политических играх. Это нужно будет учитывать при дальнейших переговорах со странами "нормандской четверки" (Франция, Германия, Россия, Украина) и в рамках минского процесса", - констатировал он.

Участники контактной группы по урегулированию на востоке Украины 23 августа договорились установить в Донбассе с полуночи 25 августа очередное перемирие. Оно получило название "школьное", так как было приурочено ко Дню знаний и началу учебного года. Однако обстрелы продолжились: днем 25 августа представители оборонных ведомств республик Донбасса заявили о новых ударах по своей территории с украинской стороны.