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Эксперт: Порошенко срывает перемирие в Донбассе для обоснования ввода миротворцев ООН

Политика
28 августа, 9:09 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, августа. /ТАСС

Политолог Алексей Чеснаков считает, что президент Украины "хочет продемонстрировать неспособность ОБСЕ справиться с возложенной на нее миссией по урегулированию конфликта"

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МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Президент Украины Петр Порошенко сознательно не выполняет условия "школьного перемирия" в Донбассе, чтобы на фоне ухудшения ситуации получить дополнительные аргументы в пользу инициативы развертывания в регионе миротворческой миссии ООН. Об этом в понедельник сообщил ТАСС директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков.

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"То, что украинская сторона в последние три дня шла на неоднократные нарушения "школьного перемирия", свидетельствует: Порошенко намеревается цинично использовать эти провокации Вооруженных сил Украины как аргумент на предстоящем заседании Генеральной Ассамблеи ООН для проталкивания своего предложения о введении миротворческого контингента этой организации в район конфликта между Киевом и Донбассом", - считает эксперт.

Чеснаков пояснил, что украинский президент хочет продемонстрировать неспособность ОБСЕ справиться с возложенной на нее миссией по урегулированию конфликта. "Порошенко осознанно провоцирует срыв "школьного перемирия" в собственных политических играх. Это нужно будет учитывать при дальнейших переговорах со странами "нормандской четверки" (Франция, Германия, Россия, Украина) и в рамках минского процесса", - констатировал он.

Участники контактной группы по урегулированию на востоке Украины 23 августа договорились установить в Донбассе с полуночи 25 августа очередное перемирие. Оно получило название "школьное", так как было приурочено ко Дню знаний и началу учебного года. Однако обстрелы продолжились: днем 25 августа представители оборонных ведомств республик Донбасса заявили о новых ударах по своей территории с украинской стороны.

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