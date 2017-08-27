В ОБСЕ отметили уменьшение числа нарушений режима прекращения огня в Донбассе

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МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ зафиксировала меньшее число нарушений режима прекращения огня в Донбассе по сравнению с предыдущими сутками. Об этом сообщается в отчете организации за 25 августа, опубликованном вечером в субботу, 26 августа.
"В Донецкой области СММ отметила уменьшение нарушений с 140 случаев за предыдущие сутки до 70. При этом около 70% из них произошли, начиная с полуночи до 19:30 25 августа, в основном, в районе между Авдеевкой и Ясиноватой", - отмечается в отчете наблюдателей ОБСЕ.
В Луганской области, в свою очередь, СММ отметила улучшение ситуации по сравнению с прошедшими 24 часами с 70 взрывов до четырех случаев различных нарушений (а именно одного взрыва и трех выстрелов).
Участники контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины с осени 2014 года более десяти раз заявляли о достижении соглашений о перемирии, но боевые действия продолжались. В среду в Минске стороны заключили "школьное перемирие", которое вступило в силу 25 августа, однако обстрелы не прекратились.