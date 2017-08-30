Песков: в Кремле получили письмо юрисконсульта Трампа

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МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. В Кремле получили электронное письмо нынешнего юрисконсульта президента США Дональда Трампа Майкла Коэна, который прежде занимал пост исполнительного вице-президента компании Trump Organization и в январе 2016 года обратился с просьбой оказать помощь с проектом строительства башни Trump Tower в Москве. Однако отвечать на него не планируют, равно как и докладывать об этом президенту, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Я подтверждаю, что к нам среди общего объема email приходил и такой email от господина Майкла Коэна. Это действительно было, в этом обращении говорилось о том, что некая российская компания вместе с определенными лицами преследует цель по созданию в московском Сити такого небоскреба, но дела у них не идут и они просят помочь с какой-то рекомендацией или с продвижением, - сказал он. - Но поскольку мы не реагируем на подобные бизнес-темы, это не является нашей работой, мы оставили это без ответов".